I cammini del Chianti, un lungo weekend a San Casciano dedicato ai viaggi a piedi

Conoscere il Chianti a passo lento, lungo un viaggio che conduce alla scoperta di mondi e tempi del passato per esplorare meglio anche se stessi e la contemporaneità. Antichi tracciati, vie e sentieri utilizzati per motivi religiosi o legati all’agricoltura e allo spostamento delle popolazioni, itinerari ricchi di meraviglie da osservare compiendo un passo dopo l’altro, tra i piccoli borghi, i monumenti, le ville, le dimore storiche, avvolti dalla bellezza della natura che racconta la memoria e l’identità del cuore verde della Toscana.

A San Casciano in Val di Pesa nasce una nuova esperienza collettiva che invita tutti, a qualunque età, ad immergersi nella cultura del cammino fisico e spirituale, quello che fa emergere forza interiore, ama le sfide e abbatte le barriere di ogni tipo, si lancia nella ricerca di nuove consapevolezze per riconnettersi con il mondo. Prende il via l’iniziativa "I cammini nel Chianti, dalle antiche vie ai moderni cammini", organizzata dalla Comunità Toscana il Pellegrino, FIE (Federazione Italiana Escursionismo), Plantula APS e Il Labirinto in collaborazione con la rete di associazioni del territorio, la Pro Loco di San Casciano, la via Romea Sanese accessibile, la via Romea del Chianti, Slow Food Firenze, il patrocinio del Comune e il contributo di Fondazione ChiantiBanca.

"Da diversi anni coltiviamo la passione per la riscoperta di antichi cammini – dichiarano gli organizzatori, l’associazione Comunità Toscana Il Pellegrino, - e siamo impegnati nella creazione di nuovi itinerari, storici e di fede, l’intento è quello di condividere e promuovere la conoscenza di questi tracciati che si diramano da Firenze in ogni direzione e si caratterizzano non solo per la bellezza naturalistica ma per la ricchezza di elementi e testimonianze storiche che rivelano le nostre radici". "La prima edizione dei Cammini nel Chianti – aggiungono - mira a far sentire tutti protagonisti di attività che trasmettono benessere ed esperienze di vita lenta e consapevole, piene di energia e di ricerca di se stessi".

Da giovedì 28 settembre a domenica 1 ottobre prenderà forma un ricco programma di iniziative che miscela camminate, incontri, mostre fotografiche, libri e spettacoli allestiti negli spazi Cappellone di Sant'Antonio Abate nel Monastero delle Sorelle Clarisse di San Casciano (giardini di Santa Chiara d'Assisi) e lungo i cammini del Chianti. Zaino in spalla, scarpe comode e soprattutto cuore aperto per riscoprire nuovi itinerari, vie che ripercorrono luoghi di fede, sulle tracce di santi, a caccia di racconti e narrazioni popolari, strade bianche che solcano le colline e accarezzano paesaggi panoramici che incantano per l’armonia delle forme, dei profumi e dei sapori.

L'inaugurazione della manifestazione è prevista giovedì 28 settembre alle ore 20 con l’apertura delle mostre fotografiche "Attimi vissuti in cammino" di Luca Roschi e una piccola mostra dedicata a Frate Biagio "Il frate che camminava con la croce" di Antonio Taddei. Alle ore 21 si terrà un incontro con la Comunità Toscana il Pellegrino e Via Romea Sanese Accessibile APS sul tema "Antichi e moderni cammini del Chianti. La via Romea del Chianti e la via Romea Sanese in cammino da Firenze a Siena". Il secondo appuntamento, in programma venerdì 29 settembre, propone un incontro con l’associazione "Camminare guarisce" (ore 19), seguito da un aperitivo con Slow Food (ore 20) e dal dialogo letterario "Scrittori in cammino" con Enzo Fileno Carabba e Simona Baldanzi intervistati da Cinzia Dugo, Ufficio stampa dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino, con le letture a cura di Stefano De Martin (ore 21).

Sabato 30 settembre l’invito rivolto a tutta la comunità è di riscoprire la bellezza dei sentieri di Villa di Cigliano e prendere parte alla camminata accessibile anche per persone con disabilità grazie all’utilizzo delle Joelette, carrozzine progettate per il trekking, di Sentieri di felicità Odv e via Romea Sanese Accessibile APS con la collaborazione della Cooperativa Le Rose, degli studenti della secondaria di primo grado e dell'associazione Il Labirinto. L’iniziativa è prevista alle ore 10. Nel corso della giornata sono contemplati momenti di convivialità ed alcune occasioni di approfondimento su vari temi tra cui i Sentieri segnati da CAI e FIE (ore 16.30), La via dell’orto "ll cammino di una vita semplice della città di una valle dell'Appennino" di e con Emiliano Terreni, accompagnato alla chitarra da Claudio Lascialfari (ore 19). L’evento, in programma alle ore 21, è attraversato dal filo conduttore "Il camminare e i suoi eroi" con le testimonianze di Angela Selvaggia Piacente e Lorenzo Schia.

Per la giornata conclusiva, domenica 1 ottobre, dalle ore 9 si potrà intraprendere un assaggio di via Romea aderendo alle camminate lunghe 8 Km e 15 km sulla via Romea del Chianti e via Romea Sanese. Nel pomeriggio la rassegna si concluderà a suon di musica e danza ispirata alla tradizione toscana in compagnia delle Comari sull'uscio (ore 16:30) e la presentazione del Manifesto dei Cammini del Chianti alle ore 18. Nelle giornate di sabato e domenica saranno presenti alcuni banchi del mercato della Terra di Mercatale Val di Pesa Slow Food Firenze. L’associazione Comunità Toscana Il Pellegrino rilascia le credenziali valide per tutti i cammini italiani e riconosciuti a livello internazionale.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Chianti Fiorentino