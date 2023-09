Il cane antidroga Ritter scova un nascondiglio di hashish a Prato

Il cane antidroga Ritter ha scovato un nascondiglio di hashish al Serraglio di Prato. Il fiuto del cane della polizia municipale ha portato alla scoperta di circa 90 grammi della sostanza stupefacente in un anfratto ricavato nella crepa di un muro.

Il ritrovamento è avvenuto ieri nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio e nell’ambito della programmazione preventiva concordata con la prefettura e la questura, per pattugliare varie zone cittadine con l’unità cinofila antidroga della polizia municipale. Il quantitativo di hashish è stato posto sotto sequestro ed ora sono in corso indagini per risalire a chi ha nascosto la sostanza.

L’episodio conferma che la presenza dei cani antidroga condotti dai loro addestratori si è rivelata utile ad individuare sostanze sul territorio e per questo motivo, fanno sapere dalla polizia municipale di Prato, continuerà ad essere pianificata la loro presenza in città così da mantenere alto il livello di controllo.