Il Consiglio regionale discute il piano dei rifiuti per la Toscana

Il Consiglio regionale della Toscana ha iniziato a discutere il piano dei rifiuti per la regione. Il piano propone una serie di obiettivi e pianifica come gestire e smaltire i rifiuti. Gli obiettivi principali includono la riduzione del ricorso allo smaltimento, con una soglia massima del 10% per i rifiuti urbani, la diminuzione della produzione di rifiuti urbani del 5%, e il raggiungimento del tasso di riciclaggio del 65% entro il 2035.

Per i rifiuti speciali, il piano lascia la gestione al "libero mercato" come stabilito dal Codice dell'Ambiente. La Regione Toscana ha ricevuto circa quaranta manifestazioni di interesse da parte di gestori privati, con sei impianti già realizzati o in fase di realizzazione e 12 impianti in attesa di autorizzazioni. Altri 15 hanno previsto di presentare richieste in futuro.

Per quanto riguarda la localizzazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, il piano regionale non specifica i luoghi esatti, lasciando questa decisione alle tre Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani (Ato). Queste autorità dovranno approvare i piani di ambito entro 180 giorni dall'approvazione definitiva del piano dei rifiuti, indicando dove saranno situati gli impianti. La costruzione dei nuovi impianti potrebbe iniziare intorno al 2028, nel frattempo si continuerà a utilizzare quelli già esistenti. L'adozione del piano darà il via a una fase di raccolta delle osservazioni che durerà circa due mesi, prima dell'approvazione definitiva del piano

IL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano dell’economia circolare (Prec) è il principale strumento di indirizzo, programmazione ed attuazione delle misure per assicurare la corretta gestione del ciclo dei rifiuti e sviluppare concretamente azioni di economia circolare.

Riferimenti normativi

Come stabilito dal decreto legislativo 152 del 2006 sulle “Norme in materia ambientale”, le regioni provvedono all’aggiornamento del Piano almeno ogni sei anni, definendone puntualmente gli specifici contenuti. Ulteriore riferimento normativo è la legge regionale 25 del 1998, “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, che declina le direttive europee e nazionali e disciplina gli ambiti di attività connessi al ciclo dei rifiuti. Ai sensi della legge regionale 65 del 2014 il Piano di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati costituisce altresì atto di governo del territorio, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione nazionale e regionale, quali il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (Pngr), il Programma regionale di sviluppo (Prs) e il Piano di indirizzo territoriale (Pit).

Iter di formazione

Una volta esaurita la fase di avvio del procedimento è stata formulata la Proposta di Piano che, dopo specifico percorso partecipativo, è stata presentata in Consiglio regionale per la sua adozione; successivamente, esaminate le osservazioni che chiunque può presentare nei 60 giorni successivi alla pubblicazione del piano adottato sul Burt, si procederà alla formulazione finale del Documento di Piano ed alla sua approvazione definitiva, sempre da parte dell’Assemblea regionale.

Di seguito i passaggi che hanno caratterizzato la fase di avvio: il 6 dicembre 2021, con Documento di Giunta, è stata approvata l’informativa preliminare al piano e quindi disposto il suo inoltro al Consiglio regionale; con deliberazione di Giunta regionale, sempre del 6 dicembre 2021, è stato approvato anche il Documento di Avvio del procedimento per l’approvazione del Piano; infine, il 19 dicembre 2021, è stata trasmessa comunicazione alle autorità e ai soggetti competenti in materia ambientale, per l’avvio del procedimento di Valutazione ambientale strategica (Vas) del Prec.

Obiettivo generale

Il Piano, coerentemente inquadrato nel contesto generale di transizione ecologica ed indirizzato ai principi di economia circolare, si caratterizza per la riduzione della produzione dei rifiuti, attraverso una gestione finalizzata all’allungamento della vita della materia attraverso il riuso, il riciclo e il reimpiego nei processi produttivi, nel contesto di una complessiva minimizzazione degli impatti e di un sempre minore ricorso allo smaltimento.

Il Prec definisce la pianificazione dei rifiuti urbani, disciplinandone il ciclo complessivo di gestione (dalla raccolta allo smaltimento), e programma la gestione dei rifiuti speciali, assicurando l’applicazione dei principi generali di tutela ambientale e della salute.

Obiettivi specifici

In sintesi i principali obiettivi strategici del Piano: riduzione dei rifiuti urbani del 5 per cento (rispetto al 2019); miglioramento quali-quantitativo delle raccolte differenziate (Rd), favorendo maggior riciclo e recupero, per conseguire gli obiettivi nel medio periodo del 75 per cento di Rd al 2028 e nel lungo periodo dell’82 per cento di Rd al 2035. Autosufficienza e sostenibilità del sistema gestionale saranno assicurate grazie alla realizzazione della nuova impiantistica, che si concretizzerà indicativamente dall’anno 2028; conseguentemente nel periodo di vigenza del Piano (2023 – 2028) si dovrà fare ricorso all’impiantistica esistente.

Nella fase transitoria perciò – che come detto coincide con l’arco temporale di vigenza del Piano – l’obiettivo è assicurare la sostenibilità del sistema attraverso il graduale incremento delle raccolte differenziate e del recupero/riciclo, la tendenziale riduzione dei conferimenti in discarica e la progressiva riduzione dello smaltimento.

Processo partecipativo

In merito allo svolgimento del procedimento ed acquisizione dei contributi sui contenuti del Piano, una volta trasmessa al Consiglio regionale l’Informativa preliminare, l’Aula ha approvato due risoluzioni: la 173 del 23 febbraio 2022, che impegnava l’esecutivo a proseguire il percorso di formazione del Prec attraverso: promozione dell’economia circolare ed aumento della raccolta differenziata fino all’80 per cento e del riciclo della materia fino al 65 per cento entro il 2030; contrarietà all’apertura di nuove discariche; sistema tariffario sostenibile per i cittadini e le imprese; adeguata dotazione impiantistica basata su tecnologie green e pienamente affidabili; necessario rafforzamento della dotazione impiantistica per il trattamento dei rifiuti speciali; informazione periodica al Consiglio regionale e in particolare alla Commissione consiliare competente.

Con l’altra risoluzione, la 175, sempre del 23 febbraio 2022, il Consiglio regionale impegnava l’esecutivo: a sviluppare ogni decisione inerente al Prec in maniera “trasparente e pubblica”; a ribadire l’urgenza dell’approvazione di un piano efficace e innovativo, dentro una logica di transizione energetica, con adeguata dotazione impiantistica in un quadro di partecipazione; a valutare, come luoghi ideali dove programmare e prevedere la realizzazione di impianti, le aree industriali dismesse del territorio, tenendo conto della possibilità di riqualificare zone abbandonate o degradate; a prevedere ogni dotazione impiantistica tecnologicamente avanzata in grado di garantire la piena autosufficienza regionale.

Avviso pubblico esplorativo

In stretto collegamento con il percorso formativo del Piano, la Giunta regionale - nel novembre 2021 – ha approvato un Avviso pubblico esplorativo per raccogliere manifestazioni di interesse, da parte di soggetti pubblici e privati, per la realizzazione, l’ammodernamento, il potenziamento o la messa a disposizione di impianti di riciclo e recupero di rifiuti urbani e prodotti dal trattamento degli stessi.

La finalità dell’Avviso era quella di avere a disposizione un quadro conoscitivo sulle potenzialità impiantistiche esistenti o da realizzare, che possano rispondere alle esigenze di trattamento del ciclo rifiuti su scala regionale, ed assicurarne la chiusura secondo una logica di economia circolare.

Il termine per la presentazione delle proposte è scaduto lo scorso 31 marzo.

Risultati dell’Avviso e illustrazione in Consiglio

Le manifestazioni di interesse presentate sono state 41, di cui 39 risultate coerenti. Gli esiti della valutazione di coerenza sono stati presentati nel maggio 2022 in Consiglio regionale, che ha provveduto all’approvazione di ulteriori due risoluzioni: la risoluzione 191, che esprimendo apprezzamento per l’esito dell’Avviso pubblico esplorativo e per la disponibilità manifestata dalla Giunta regionale, impegna l’esecutivo a proseguire nel percorso di formazione del Piano, con l’obiettivo di arrivare ad una proposta impiantistica, basata su tecnologie affidabili e a basso impatto ambientale, in grado di garantire la piena autosufficienza regionale e un sostanziale equilibrio territoriale nella distribuzione degli impianti. E la risoluzione 192, che impegna l’esecutivo regionale a proseguire con il percorso positivamente intrapreso, attraverso la condivisione di ogni passaggio con il Consiglio regionale e la Commissione competente, nonché con il coinvolgimento di enti locali, parti sociali, categorie economiche, ordini professionali, associazioni e cittadinanza, per definire un Piano dell’economia circolare che, anche da un punto di vista energetico, possa offrire un contributo importante sia ai cittadini che alle imprese del territorio, determinando nuove opportunità di produzione di energia e gas attraverso lo smaltimento dei rifiuti, e favorendo perciò una equa riduzione dell’imposizione tariffaria.

Incontri pubblici

Il percorso di informazione e partecipazione – integrato dall’attività svolta dal Garante dell’informazione e della partecipazione attraverso la pubblicazione sulla propria pagina web regionale degli atti e della documentazione sul procedimento – si è caratterizzato inoltre per alcuni incontri svolti on line, con l’obiettivo di consentire agli interessati (imprese, cittadini, istituzioni…) di poter acquisire direttamente le informazioni necessarie. Nel corso di tali incontri sono intervenuti rappresentanti di enti locali, Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat), sindacati, associazioni di imprese, gestori dei servizi pubblici, associazioni ambientalistiche, oltre a singoli cittadini. Sono stati acquisiti ben 138 pareri e tutti i contributi ricevuti sono stati opportunamente registrati e valutati, ai fini della predisposizione della proposta di Piano.

Macrotemi emersi

In occasione di questi interessanti momenti partecipativi sono emerse diverse macro-tematiche: strategie e iniziative per la riduzione della quantità dei rifiuti; cambiamento culturale da promuovere in tema di Raccolta differenziata (Rd), con previsione di premialità sulla Tassa sui rifiuti (Tari) e di Rd domiciliare in tutta la Toscana; contrarietà a nuovi termovalorizzatori e individuazione di un crono-programma realistico degli impianti finali esistenti così da garantirne l’autosufficienza; previsione di impianti di economia circolare funzionali ai distretti presenti sul territorio (ad esempio impianti di recupero e riciclo di scarti a Prato, impianti di recupero e riuso di metalli preziosi ad Arezzo); identificazione di aree per i nuovi impianti, lontane da quelle urbanizzate e in zone già dotate di infrastrutture, da ricavarsi esternamente alle aree degli Enti Parco; e valutazione della proposta di piano “Toscana rifiuti zero”.

Verifica di conformità al Pit-Ppr

Nel rispetto dei contenuti delle linee guida per la conformità dei Piani di settore regionali al Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico regionale (Pit-Ppr), è stata effettuata la verifica di conformità del Prec, conclusasi con esito positivo.

Conclusione del percorso di formazione del Prec

La proposta di piano è stata altresì oggetto di una serie di ulteriori verifiche: da parte degli uffici competenti per i processi strategici; del Comitato di direzione in due sedute. Infine, in data 5 dicembre 2022, si è tenuto il tavolo di concertazione istituzionale.

Approfondimento in commissione Ambiente

La commissione Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture, guidata dalla presidente Lucia De Robertis, ha lavorato alacremente a partire dallo scorso mese di maggio, effettuando una serie di audizioni e consultazioni, da fine maggio ad inizio agosto, con soggetti istituzionali e non, che si sono concluse nella seduta del 2 agosto con l’intervento dell’assessora regionale Monia Monni.

Elaborati del Piano

La proposta di Prec è costituita dai seguenti elaborati: relazione al Piano regionale gestione dei rifiuti, composta dai seguenti allegati: inquadramento normativo ed economico, quadro conoscitivo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, programma di riduzione dei Rifiuti urbani biodegradabili (Rub), programma di prevenzione dei rifiuti, programma di gestione dei rifiuti da imballaggi, programma decontaminazione e smaltimento degli apparecchi contenenti Policlorobifenili (Pcb), e schede impianti; relazione al piano regionale delle bonifiche dei siti inquinati; sezione valutativa; rapporto ambientale; sintesi non tecnica del rapporto ambientale; studio di incidenza; relazione del Garante dell’informazione e della partecipazione; ed infine relazione del Responsabile del procedimento.

LEGENDA

Arpat - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

Pcb - Policlorobifenili

Pit - Piano di indirizzo territoriale

Pit-Ppr - Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico regionale

Pngr - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

Prec - Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano dell’economia circolare

Prs - Programma regionale di sviluppo

Rd - Raccolta differenziata

Rub - Rifiuti urbani biodegradabili

Tari - Tassa sui rifiuti

Vas - Valutazione ambientale strategica