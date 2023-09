Impianto rifiuti a Empoli, la rinuncia passa dal Consiglio regionale

Durante il Consiglio regionale della Toscana, in corso nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 settembre 2023, a Firenze, è prevista l'adozione del nuovo Piano regionale dei rifiuti che inizialmente prevedeva anche Empoli come uno dei territori destinati ad accogliere uno degli impianti presentati da Alia. Con l'adozione, il Consiglio regionale di fatto va ad archiviare la realizzazione dell'impianto previsto nel territorio cittadino, in quanto il nuovo piano prende atto della formale rinuncia da parte di Alia a realizzare il progetto, come emerso durante i lavori della Commissione Ambiente della Regione Toscana, mediante una comunicazione ufficiale pervenuta dalla stessa azienda il 18 settembre scorso.

"Il piano che oggi viene presentato al Consiglio regionale è l'inizio del percorso istituzionale rappresentato dal passaggio di adozione - sottolinea con soddisfazione la sindaca di Empoli, Brenda Barnini - Alia aveva già comunicato la sua indisponibilità ad andare avanti nella progettazione e nella realizzazione dell'ipotetico impianto di Empoli. Questa indisponibilità di Alia viene recepita in uno degli allegati al piano. Adesso da qui all'approvazione dovremo tutti monitorare che questo sia l'esito finale. La posizione espressa dal nostro territorio a seguito del percorso fatto di discussione e confronto con i cittadini inizia oggi a essere riportata anche negli atti ufficiali e quindi monitoreremo affinché questo sia l'esito finale".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa