I vigili del fuoco del distaccamento di Fi-Ovest sono intervenuti alle ore 14:10 nel comune di Calenzano, in Via Giuseppe Garibaldi, per un incendio appartamento. I vigili del fuoco, intervenuti con 3 automezzi di cui un’autoscala, hanno spento l’incendio sviluppatosi nella cucina posta al primo piano. Purtroppo, spente le fiamme, hanno rinvenuto il corpo di un gatto morto. Non risultano persone coinvolte