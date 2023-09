Lavoro a Siena, il Conservatorio Franci cerca due direttori

Due posizioni professionali aperte al Conservatorio di Siena “Rinaldo Franci”, che seleziona un direttore amministrativo e un direttore di ragioneria. Per la prima figura sono richiesti, oltre ai titoli specificati nel bando, un’approfondita conoscenza dei processi amministrativi e delle loro funzionalità sulla base degli obiettivi e delle finalità del Conservatorio. Il direttore di ragioneria dovrà possedere conoscenze in campo economico e giuridico, unitamente ad un elevato grado di autonomia connesso alla soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e professionale.

Il bando. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica per definire una graduatoria idonea ai rispettivi profili professionali richiesti dovrà essere presentata entro e non oltre lunedì 16 ottobre alle ore 13. esclusivamente in forma telematica tramite il Portale Unico di Reclutamento della Funzione Pubblica raggiungibile al link https://www.inpa.gov.it/ , previa registrazione al Portale Unico del Reclutamento.

Informazioni utili Per qualsiasi ulteriore informazione e per scaricare il bando è possibile visitare il sito www.conservatoriosiena.it, nella sezione Albo online.