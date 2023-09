No alle diseguaglianze, Fucecchio capofila di un progetto internazionale

Al via un concorso fotografico-letterario rivolto ai giovani, ideato dal Comune di Fucecchio e dal Comitato di Gemellaggio Fucecchio-Nogent s/Oise, in collaborazione con i Comuni di Nogent Sur Oise (F) e Beverley (EN), l'Association de Jumelage Nogent/Fucecchio, l'Association de Jumelage de Beverley. La realizzazione del progetto è possibile grazie ad un bando AICCRE vinto dal Comune di Fucecchio nel primo semestre 2023.

Un progetto internazionale finalizzato a ridare dignità ai sentimenti prendendosi cura delle immagini e delle parole che vengono condivise. Immagini e parole sono forse in grado di colmare quel vuoto interiore che i giovani non riescono a riempire tramite il lessico (la cosiddetta “generazione 20 parole”), codificate negli slang dei cellulari, di Twitter, di Facebook. La visione e l’ascolto dell’altro, suscitano stupore e meraviglia della sua unicità. “Pensare ed agire” nei confronti di ciò che proviamo verso gli altri e di ciò che provano gli altri verso di noi, un progetto che riflette l'impegno delle comunità coinvolte nell'affrontare le problematiche che possono sorgere da una comunicazione non consapevole: contribuire alla comprensione del potere delle immagini e delle parole non solo nel trasmettere informazioni, ma anche nel plasmare le percezioni e le interazioni per condividere storie che ci legano come esseri umani e che ci aiutano a vedere il mondo attraverso gli occhi degli altri.

L’iniziativa è iniziata in contemporanea nei tre Comuni, a settembre 2023, ed è rivolta ai giovani di età compresa tra i 13 e i 18 anni dei Comuni di Fucecchio, Nogent Sur Oise e Beverley. Si concluderà entro le vacanze di Natale, con la consegna alle rispettive associazioni degli elaborati vincitori secondo una giuria di giovani. Un team di professionisti valuterà gli elaborati ricevuti e ciascuna associazione comunicherà i vincitori in gennaio-febbraio 2024.

Ciascun comune provvederà alla diffusione degli elaborati vincitori in febbraio-marzo 2024. I vincitori del concorso, oltre a vedere la propria opera pubblicata su una brochure interamente dedicata al progetto, avranno l'opportunità di vivere un'esperienza all'estero, con viaggio, vitto ed alloggio sostenuti, grazie al bando AICCRE, dalle associazioni di gemellaggio. Il progetto culminerà domenica 21 aprile 2024, con l'accoglienza delle delegazioni estere a Fucecchio. Questo momento rappresenterà un'occasione di riflessione sul valore delle immagini e del linguaggio nella lotta alle diseguaglianze.

Si ringraziano l’Istituto Checchi, le scuole e le associazioni di Nogent s/Oise e Beverley per aver voluto condividere questa nuova esperienza. In parallelo, il Comune di Fucecchio e il Comitato di Gemellaggio organizzeranno i festeggiamenti per il 10° anniversario del gemellaggio con Nogent Sur Oise, accogliendo delegazioni anche da Beverley e Gersthofen (D).

Fonte: Ufficio Stampa