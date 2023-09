Nuova pediatra a Fucecchio, è la dottoressa Giulia Cinelli

Dal prossimo 1 ottobre termina l’attività ambulatoriale il dr Giovanni Paci, pediatra di libera scelta nel Comune di Fucecchio. In sostituzione è stato conferito l’incarico provvisorio alla dr.ssa Giulia Cinelli, che resterà fino alla nomina del medico titolare.

I bambini in carico al dr. Paci saranno assegnati automaticamente al nuovo pediatra, pertanto i genitori non dovranno provvedere ad effettuare alcuna scelta.

Nel caso in cui i genitori non volessero far assistere i figli da tale medico incaricato possono effettuare una nuova scelta tra i medici disponibili, utilizzando una delle consuete modalità.

Gli iscritti all'anagrafe sanitaria dell'Azienda USL Toscana centro possono effettuare la scelta anche da casa tramite da Pc, tablet e smartphone consultando il portale Open Toscana (https://open.toscana.it/servizi) ed accedendo con tessera sanitaria attiva o con SPID, oppure utilizzando l'APP Smart SST.

In alternativa “il cambio medico” può essere effettuato inviando il modulo di richiesta (scaricabile dal sito uslcentro.toscana.it, seguendo il percorso Home/Cambio e scelta medico di famiglia o del pediatra) compilato e corredato di copia di documento di identità valido all'indirizzo mail: anagrafesanitaria.empoli@uslcentro.toscana.it.

La scelta del medico può essere effettuata anche recandosi al distretto di riferimento oppure tramite i Totem PuntoSI disponibili nel territorio con tessera sanitaria attivata.

L'elenco dei PuntoSi è consultabile Qui

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa