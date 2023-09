Nuovo sciopero alla Ghiott Dolciaria, sindacati chiedono chiarezza sulla trattativa di vendita

Ghiott Dolciaria (Barberino Tavarnelle, Fi): dopo lo sciopero di tre ore dello scorso 22 settembre, è in programma un nuovo sciopero venerdì 29 settembre, con presidio dalle 10 alle 13 di fronte allo stabilimento (che produce cantuccini e biscotti e occupa una dozzina di dipendenti) in via San Gallo.

L’agitazione, indetta dalla Flai Cgil, è dovuta al “modo dilatorio di affrontare le problematiche da parte dell’azienda: nell’incontro sindacale svolto a metà luglio ci ha comunicato una presunta trattativa di vendita, senza specificare nient’altro. Avendo riscontrato che a tutt’oggi non c’è produzione nello stabilimento, e dopo ripetute richieste di incontro senza alcun riscontro, registriamo la continua e persistente volontà dell’azienda di non voler confrontarsi e dare risposte in merito alla situazione in essere”, spiega il sindacato.

Aggiunge la Flai Cgil: “Abbiamo inoltre richiesto l’attivazione del patto del lavoro del Chianti, in data 6 settembre, alle istituzioni ma riscontriamo ad oggi che ancora non c’è stata una convocazione. Sollecitiamo le istituzioni a convocare il tavolo quanto prima al fine di tutelare l’interessi delle maestranze che lavorano alla Ghiott Dolciaria. Riteniamo molto grave questo tipo di atteggiamento da parte di una azienda storica del territorio”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino