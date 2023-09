Open day al canile di Empoli, una giornata 'a quattro zampe'

Torna l’Open day al canile Municipale di Empoli, in via del Castelluccio dei Falaschi. Domenica 1 ottobre 2023, dalle 15 alle 18, porte aperte per coloro che vorranno conoscere gli amici Fido ospiti della struttura comunale. L’iniziativa è a ingresso libero.

Un pomeriggio per visitare la struttura, interagire con il personale addetto ma soprattutto vivere l’occasione di poter conoscere da vicino gli amici a quattro zampe, incrociare i loro sguardi, apprendere la loro storia. L’Open day, promosso dall’associazione Arca, nasce principalmente dal bisogno di cercare adozioni per i cani anche di taglia grande che aspettano la loro famiglia per sempre piena di amore.

«Come lo scorso anno ecco che torniamo con un nuovo Open day al canile Municipale che dimostra grande attenzione per gli amici a quattro zampe più sfortunati in cerca di una famiglia per sempre – afferma Massimo Marconcini, assessore all’Ambiente del Comune di Empoli -. Queste giornate aiutano a conoscere e ad acquisire una maggiore consapevolezza nella scelta di accogliere un cane come anche un gatto e dar loro davvero una vera e concreta opportunità di vita migliore, anche se si tratta di cani di taglia più grande e perché accada questo, il lavoro portato avanti da tutti i volontari è fondamentale».

L’Open day” al canile rientra nell’ambito del cartellone denominato "Un autunno per l'ambiente", il programma di iniziative dedicate a tutto ciò che è natura, promosso dal Comune di Empoli, in collaborazione con: associazione Legambiente Empolese Valdelsa - Plastic Free OdV Onlus, Centro*Empoli, Mentorgroup, associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca ETS, associazione Aristogatti, associazione Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio, Biblioteca comunale Renato Fucini, The Knights of Rizal - Florenze Chapter. Una serie di attività di educazione e sensibilizzazione all'ambiente e agli animali con il coinvolgimento di scuole e cittadinanza attiva.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa