Piano dei rifiuti, lungo dibattito in Consiglio regionale: le dichiarazioni in Aula

Il Consiglio regionale della Toscana ha iniziato a discutere il piano dei rifiuti per la regione. Il piano propone una serie di obiettivi e pianifica come gestire e smaltire i rifiuti. Gli obiettivi principali includono la riduzione del ricorso allo smaltimento, con una soglia massima del 10% per i rifiuti urbani, la diminuzione della produzione di rifiuti urbani del 5%, e il raggiungimento del tasso di riciclaggio del 65% entro il 2035 (Qui il dettaglio).

Durante la seduta, in corso nel pomeriggio di oggi mercoledì 27 settembre 2023, è inoltre prevista l'adozione del nuovo Piano regionale dei rifiuti che inizialmente prevedeva anche Empoli come uno dei territori destinati ad accogliere uno degli impianti presentati da Alia. Con l'adozione, il Consiglio regionale di fatto va ad archiviare la realizzazione dell'impianto previsto nel territorio empolese (Qui la notizia).

Il dibattito in Aula

Ad aprire il dibattito è stato il consigliere Massimiliano Riccardo Baldini (Lega) che ha parlato di un Piano “che abdica alla funzione di dare indicazioni sugli impianti per il trattamento dei rifiuti, nonostante la Toscana risenta di un deficit impiantistico che tutti sollecitano a colmare, affinché siano garantite autosufficienza, salvaguardia dell’ambiente e abbattimento dei costi in tariffa”. “Il documento – ha aggiunto – risente fortemente delle grandi criticità in cui riversa l’Ato Toscana Centro e non assume posizioni in merito alle questioni strategiche per evitare di creare problematiche di consenso politico. Inoltre esso rischia di essere stravolto in sede di osservazioni e il pericolo è che non arrivi in tempo neanche per il 2025”. “Ancora – ha affermato – esso sconta una sorta di mancanza di coraggio, scarica il percorso sulle comunità, sui gestori e sugli amministratori che si troveranno nella difficoltà di dover operare senza una certezza programmatoria”. Baldini ha infine puntato il dito contro una “non condivisibile guerra ai termovalorizzatori nonostante la nuova impiantistica risulti costosa e si doti di tecnologie ancora poco sviluppate e conosciute”.

Elisa Tozzi (Fratelli d’Italia) ha ribadito come il Piano sia un provvedimento “che disciplina una fase transitoria e in cui si sceglie di rimandare la palla agli Ambiti territoriali, che dovranno gestire la fase attuativa”. “Un Piano che – ha aggiunto Tozzi – detta le linee guida sulla base di un approccio ideologico: un esempio è il mancato inserimento nell’ambito di questo ciclo della termovalorizzazione. Inoltre lascia nell’incertezza il tema centrale, ovvero dove e quando faremo gli impianti. Di economia circolare se ne innescherà pochissima”. Tozzi ha poi ribadito “il forte ritardo generale con cui arriva il documento”, mentre “per quanto riguarda l’Ato centro – ha detto - la scelta è stata quella di non intervenire, perché la piana fiorentina è intoccabile. Infine non si danno risposte ai cittadini che oggi continuano a scontare una tariffazione abnorme”.

“Da oggi si avvia un percorso che chiama tutto il Consiglio a un grande lavoro di precisazione, osservazione, suggerimenti e miglioramento per andare incontro alle esigenze dei territori – ha esordito nel suo intervento Cristina Giachi (Pd) – Nella fase di adozione, tutte le forze politiche saranno chiamate ad assolvere questo ruolo e cercheremo di svolgerlo sapendo che il Piano è uno strumento di pianificazione complesso e che il territorio ha bisogno di far propria la prospettiva dell’economia circolare che è la novità più importante che il documento introduce”.

Irene Galletti (Movimento 5 Stelle) ha ricordato come il Piano sia atteso da dieci anni e che ce ne sono voluti tre per la sua elaborazione. Ha poi ribadito “l’opposizione del Movimento 5 Stelle alle tecnologie che riguardino l’incenerimento, come i gassificatori”. “Per questo – ha detto – riteniamo positiva la decisione di abbandonare il progetto del gassificatore a Empoli, anche se si tratta solo di un tassello in un quadro generale che non ci soddisfa”. “Respingiamo inoltre l’idea di un Ato unica regionale – ha detto - perché ogni Ambito deve essere in grado di trattare autonomamente i propri rifiuti, anche per abbattere il costo dei trasporti”. Galletti ha poi ribadito la contrarietà della quotazione in borsa della Multiutily “come soluzione per trovare risorse per gli investimenti sugli impianti di trattamento dei rifiuti, risorse che invece dovrebbero già essere disponibili grazie alle bollette che i cittadini pagano e che rischiano aumentare sempre di più". Ha infine ribadito il rischio di “adottare oggi un piano che tra 180 giorni potrebbe essere cambiato nei passaggi sostanziali”.

Secondo Stefano Scaramelli (Italia Viva), “oggi discutiamo un atto importante come il Piano rifiuti, che presenta aspetti di novità dell’economia circolare, con aree della Toscana che possono dare un aiuto concreto all’area fiorentina attualmente più in sofferenza”. Scaramelli ha ricordato che si è tratto di “un percorso condiviso con i territori, parte integrante delle scelte, coinvolgendo sia il Consiglio regionale che le comunità locali”. La programmazione dei rifiuti, ha aggiunto, “si pone l’obiettivo dell’autosufficienza regionale, semplifica le procedure e deve sensibilizzare anche i cittadini per comprendere i progetti nuovi messi in campo. Dentro la logica di sistema va il nostro voto favorevole al Piano per un coerente processo di sviluppo della regione”.

Alessandro Capecchi (Fratelli d’Italia) ha detto che “siamo di fronte ad un atto normativo complesso, sul quale va segnalata l’importante collaborazione registrata nella Quarta Commissione e con la Giunta regionale”. Da tempo, ha ricordato “era necessario un piano diverso, ma nell’ATO Centro c’è un ritardo che dobbiamo segnalare. Il piano dei rifiuti nazionale parla già di economia circolare, quindi siamo in evidente ritardo”. Secondo Capecchi, “si è scelto di avere tre ATO e l’obiettivo deve essere quello di metterli, possibilmente puntando a smaltire i rifiuti dove si producono”. Capecchi ha detto che “non si sono attivati i Tavoli dell’economia circolare per trovare i luoghi di smaltimento, e inoltre ci si deve occupare necessariamente di rifiuti ordinari e rifiuti speciali. Le Regioni devono coordinare gli interventi, vedi il caso del rigassificatore di Empoli, che ci dice che costruire impianti a impatto zero è difficile; segnalo inoltre che l’impianto di Montespertoli è stato deciso nel 2019 anche se viene incluso nel piano solo adesso”.

Secondo Capecchi, la soluzione per l’ATO Centro probabilmente saranno Peccioli, Scapigliato e Livorno. “Se l’ATO non fa il piano d’ambito deve intervenire la Regione, sentite le province, ma le zone dove non si fanno impianti nuovi continuano così ad essere agevolate. Nel 2021 informativa dell’assessore Monni, ma il piano è arrivato solo nel 2023 in Consiglio, non siamo sponsor dei termovalorizzatori, ma non vediamo soluzioni alternative. Anche sulla Carta si continua ancora a insistere con Pistoia, mentre il distretto cartario è a Lucca. Vorremo anche sapere da chi è stato scelto la localizzazione del rigassificatore di Empoli”. Capecchi ha proseguito sottolineando che “Arpat non è più in grado di controllare i territori e fa controlli solo a campione”; “si dice basta ai termovalorizzatori, ma i quattro termovalorizzatori esistenti hanno chiesto o l’ampliamento e la proroga. ALIA che è il cuore pulsante della multiutility ha chiesto il rigassificatore, con un piano industriale che non sembra realizzabile”. Serve, invece, “consultare prima i territori e poi fare il piano dettagliato”. “Ci saranno le osservazioni al piano”, ha concluso, “ma questa fase non ci soddisfa”.

Per Marco Niccolai (PD) “al collega Capecchi va riconosciuto il suo impegno per l’analisi dettagliata del Piano. Una programmazione regionale sui rifiuti era necessaria e oggi ci siamo, ci sono sei impianti autorizzati e 18 in fase di autorizzazione. La questione che non è stato fatto nulla è smentita dai fatti, e gli aspetti localizzativi non sono presenti perché, secondo il Consiglio di Stato, non sono di competenza regionale”. Per il Termovalorizzatore di Montale, ha aggiunto, stanno valutando le tre amministrazioni locali interessate, perciò nel piano si può solo prevedere l’impatto previsionale e la Regione deve accompagnare questo processo, non obbligare le singole amministrazioni a fare scelte preordinate”. Nel Piano, ha proseguito, “non si collocano nei rifiuti urbani anche i rifiuti speciali, ma i Comuni, se vogliono attuare un indirizzo diverso, possono seguire delle procedure precise”. Secondo Niccolai, “il Piano si muove all’interno del quadro normativo vigente, e adesso si apre un percorso alle osservazioni, quindi non ci presentiamo con niente in mano. È un piano di transizione con una serie di obiettivi che ci consentono di compiere un evidente salto di qualità”.

Non solo dibattito e diversità di vedute, sul Piano rifiuti, ma anche un comun denominatore che ha caratterizzato il confronto in Consiglio regionale: il grazie per il lavoro approfondito svolto dalla competente commissione consiliare, guidata da Lucia De Robertis (Pd), accanto alla tenacia dell’assessore Monia Monni e dell’intera Giunta.

Silvia Noferi (M5S), dopo aver riconosciuto il merito al consigliere Alessandro Capecchi (FdI) per il suo lavoro e anche per la chiara posizione espressa in merito al Piano dei Rifiuti, ha invitato il centro destra a chiarire la propria opinione sulla Multiutility: “Vorrei poter capire meglio da che parte state”, ha concluso la consigliera.

Di “piano che non pianifica e di non piano” ha parlato Elena Meini (Lega), rivendicando comunque che la sede opportuna per prendere decisioni sia il Consiglio regionale e non le stanze del Partito democratico. Da qui l’invito ad abbandonare l’ideologia e a fare chiarezza in tema di termovalorizzatori, di tariffe e di servizi sul territorio. Meini ha poi parlato della necessità di potenziare l’agenzia regionale Arpat, fino ad arrivare a focalizzare l’attenzione sulla Valdera: “Non può continuare ad essere e non sarà terra di rifiuti di tutta la Toscana”.

L’intervento di Francesco Gazzetti (Pd) è partito da un numero: 743, perché tanti sono i giorni trascorsi dal primo intervento dell’assessore Monia Monni su questo argomento. “Da allora – ha detto – sono cambiate molte cose, ma non la determinazione della maggioranza di offrire alla Toscana un Piano innovativo e sfidante, inserito in uno scenario normativo solido”. Da qui l’importanza del passaggio dell’adozione, “per continuare nel percorso tracciato e riuscire ad innescare nei territori l’economia circolare, grazie ad un Piano che dà anche grande spazio alla legalità”. E ripercorrendo i 743 giorni, Gazzetti si è soffermato su varie tematiche: dalle audizioni sulla riduzione dello spreco alimentare alle risposte in tema di bonifiche. Ha quindi concluso il proprio intervento parlando di “pagina importante e buon metodo, quello del confronto”, augurandosi che tale clima possa continuare ad accompagnare il lavoro sul Piano.

Per Andrea Pieroni (Pd), “la discussione ampia e articolata, su un atto dei più rilevanti di questa legislatura, atto fondamentale nel percorso della transizione ecologica, orizzonte che chiama tutti ad assumere atteggiamenti coraggiosi e responsabili” deve guardare essenzialmente ad un percorso che porti all’autosufficienza dei territori e dei singoli Ato. Altra questione è quella legata alle discariche: “Se nel Piano la discarica è la maglia nera tra i sistemi di smaltimento dei rifiuti, l’ampliamento di Peccioli mal si concilia”. E non omettendo il disagio della Costa e della Provincia di Pisa, il consigliere ha sottolineato la necessità di lavorare per un maggiore equilibrio territoriale, prendendo a prestito le parole del presidente Eugenio Giani: “L’area pisana sarà salvaguardata, c’è bisogno di raggiungere equilibrio tra gli ambiti territoriali”. “Parole chiare e impegnative per tutti”, ha concluso Pieroni.

