Rapinano un rappresentante di gioielli in pieno centro a Livorno sparando con una pistola a salve

Due individui a bordo di uno scooter hanno rapinato un rappresentante di gioielli in pieno centro a Livorno sparando un colpo di pistola a salve. L'aggressione è avvenuta in via Sardi nel tardo pomeriggio. Gli aggressori, entrambi con il casco, si sono avvicinati alla vittima, che stava trasportando una valigetta con campioni di gioielli verso il parcheggio dell'ex Odeon. Uno dei malviventi è sceso dallo scooter, ha estratto una pistola e ha sparato almeno un colpo a salve per costringere la vittima a consegnare la valigetta. Dopo aver ottenuto la valigetta, il rapinatore è risalito sullo scooter, dove lo attendeva il suo complice, e entrambi sono fuggiti dalla scena. I carabinieri sono intervenuti per avviare indagini e accertamenti al fine di identificare i responsabili. Al momento, sta venendo quantificato il valore dei gioielli rubati.