Samminiatello a Tavola e i terracottai donano migliaia di euro per gli alluvionati dell'Emilia Romagna

L'ultima edizione di Samminiatello a Tavola si è tenuta lo scorso 8 luglio. Al 'campino' della frazione di Montelupo Fiorentino in decine e decine hanno voluto presenziare all'evento giunto alla 23esima edizione e organizzato dal comitato Per Samminiatello, nato nel 1993 per il 50° anniversario di don Guido Cosi. Alla prima edizione furono presenti 750 commensali, e la storia si è ripetuta ogni anno. Con un fine benefico. Perché ogni anno il ricavato delle iniziative veniva devoluto in beneficenza, principalmente all'associazione Noi per Voi e alla Fondazione Tommasino Bacciotti. Stavolta l'emergenza che chiamava aiuto era quella dell'alluvione in Emilia Romagna. A sommarsi anche le iniziative altrettanto benefiche organizzate per la Festa della Terracotta, legata all'Unione delle Fornaci della Terracotta, giunta alla 21 esima edizione. Quindi in un'unica donazione sono stati raccolti migliaia di euro per la ricostruzione e la ripartenza nelle terre alluvionate.