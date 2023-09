Savino Del Bene Volley, si scaldano i motori: vittoria 2-1 nel test con Il Bisonte Firenze

Si scaldano i motori in vista del campionato. Domenica 8 ottobre la Savino Del Bene Volley farà il suo esordio stagionale affrontando nel derby fiorentino Il Bisonte Firenze. Con l'avvicinarsi degli impegni ufficiali prosegue la preparazione della Savino Del Bene Volley che, nella giornata di oggi, ha svolto il suo terzo allenamento congiunto proprio con Il Bisonte Firenze.

Le ragazze di coach Barbolini, dopo due allenamenti congiunti con rotazioni bloccate e punteggio speciale, sono scese in campo nella palestra sussidiaria di Palazzo Wanny, dove per la prima volta in questo precampionato, hanno affrontato un test con punteggio regolare.

Allenamento importante per ritrovare il ritmo partita e per costruire il giusto feeling in campo, con la Savino Del Bene Volley che, poco alla volta, sta accogliendo il ritorno delle giocatrici che sono state impegnate con le rispettive nazionali durante l'estate. In occasione dell'allenamento congiunto di oggi si sono riviste Villani e Nwakalor, appena rientrate dal torneo Pre Olimpico disputato con l'Italia.

Nel terzo test consecutivo contro Il Bisonte, coach Barbolini ha schierato un 6+1 composto da Di Iulio al palleggio, Diop da opposto, Zhu Ting e Ruddins in banda, Alberti e Nwakalor come centrali e Merlo nel ruolo di libero. Francesca Villani è invece scesa in campo nel secondo e terzo set.

Vittoria 2-1 per la Savino Del Bene Volley che si è imposta nel primo set per 25-22, venendo poi raggiunta nella seconda frazione da una Firenze in grado di vincere ai vantaggi per 24-26. Il terzo set è stato poi 25-18 dalla formazione di coach Barbolini

Savino Del Bene Volley - Il Bisonte Firenze 2–1 (25-22, 24-26, 25-18)

Savino Del Bene Volley: Alberti 7, Herbots n.e., Zhu Ting 12, Ruddins 9, Di Iulio 2, Merlo (L1), Villani 6, Nwakalor 8, Diop 13, Gay (L2) n.e., Petrovic n.e., Picchi n.e., Viganò n.e., Pedrolli n.e., Farelli n.e.. All.: Barbolini.

Il Bisonte Firenze: Acciarri 2, Ribechi (L1), Leonardi (L2), Battistoni 1, Lazic A. 9, Mazzaro n.e., Graziani 7, Agrifoglio n.e., Stivrins 7, Lazic R. 7, Sparring Partner 10. All.: Parisi.

Durata: 1 h 13' (25', 26', 22')

Attacco: 44% - 37%

Ricezione Pos. (Prf.): 37% - 50% (26% - 29%)

Muri: 4-8

Ace: 5-3