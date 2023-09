Scuola di Musica Castelfiorentino, open day e iscrizioni aperte

Musica e canto, corsi di strumento, laboratori di formazione e cultura musicale. Sono aperte le iscrizioni alla scuola di Musica per i corsi 2023/2024, che inizieranno il 9 ottobre e sono suddivisi per fasce di età, con indirizzi sia amatoriali che professionali. Un’opportunità da non perdere per chi desidera imparare a suonare, perfezionare le capacità acquisite in passato, o magari avvicinarsi al mondo della musica per coltivare un hobby, una passione.

Nel dettaglio, per la formazione sono previsti corsi di base di teoria e solfeggio (quest’ultimo anche cantato e ritmico), “Ear training” (Educazione dell’orecchio), Analisi dello spartito, ascolto guidato, storia del jazz e storia della musica. Per quanto riguarda i corsi di Strumento e Canto (settore moderno) sono previste lezioni di chitarra moderna, batteria, percussioni, canto e per il settore classico lezioni di chitarra classica, pianoforte, flauto traverso, sassofono e fisarmonica con possibilità di avvicinarsi al canto lirico; Sono inoltre previste lezioni collettive di archi, chitarre, flauti, sassofoni, clarinetti, ottoni e lezioni individuali di violino, viola, violoncello, tromba, trombone, corno, clarinetto, oboe, fagotto. Sono infine previste attività di “musica d’insieme” (gratuite per coloro che scelgono di frequentare un corso strumentale) con il complesso di fiati, il quartetto d’archi, il coro Gospel, l’Ensemble di percussioni, la musica d’insieme rock, jazz, e così via.

Allo scopo di illustrare tutte le attività è in programma un “Open Day” sabato 30 settembre (dalle ore 16.30 in poi, 17.30 per la chitarra) presso la sede della Scuola di Musica, in via delle Monache 7. L’ingresso è libero e tutti i cittadini sono invitati a partecipare, anche per visitare la sede della scuola.

Per iscriversi ci si può recare direttamente alla sede della Scuola di Musica nei giorni di apertura della segreteria ovvero di lunedì, mercoledì e venerdì (ore 17.00-19.30) compilando l’apposito modulo, che si può richiedere preventivamente scrivendo all’indirizzo: associazioneorpheusinfo@gmail.com oppure reperire direttamente in sede

Per ulteriori informazioni sui corsi si può contattare la segreteria 0571.629442 oppure la direzione (Stefano Mangini (348.2839708)

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa