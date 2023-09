Scuola di falegnameria per bambini, il progetto educativo al BeGo di Castelfiorentino

Entrare in contatto con gli attrezzi della falegnameria e con i materiali, per creare un’autentica scultura. È la sintesi della bella iniziativa promossa dal Museo BeGo Benozzo Gozzoli di Castelfiorentino gestito dalla Fondazione Teatro del Popolo, in collaborazione con il Centro nazionale di produzione della danza Virgilio Sieni che da tempo incentra la propria attività sulla sperimentazione di nuovi linguaggi dell’arte.

La Scuola di Piccola Falegnameria, a cura di Viola Tortoli Bartoli, artista, educatrice e didatta del legno, è un percorso laboratoriale alla scoperta del mondo attraverso il progettare, il fare e il costruire con materiali di riciclo, secondo una prospettiva ecologica.

I partecipanti (di età compresa tra i 6 e gli 11 anni), avranno l’occasione di entrare in contatto con la materia che aiuta a sviluppare inventiva e creatività. Gli incontri si terranno nel mese di ottobre(il 6, il 13 e il 27) e nel mese di novembre (il 10 e il 24), dalle ore 17,00 alle ore 18,30, presso la sede del BeGo, in via Testaferrata, 31.

Il progetto dal titolo “Costruire il Tabernacolo”, ispirandosi al Tabernacolo della Visitazione di Benozzo Gozzoli, si articolerà tra Firenze e Castelfiorentino, coinvolgendo gruppi di bambini che lavoreranno a distanza per la realizzazione di un tabernacolo in legno, utilizzando la tecnica dell’assemblaggio di parti di recupero e scarti.

Il tabernacolo verrà poi presentato dai bambini della Scuola di Piccola Falegnameria, il prossimo 1 dicembre negli spazi del Museo Bego Benozzo Gozzoli a Castelfiorentino, dove verrà installata l’opera.

Laboratorio gratuito previa iscrizione obbligatoria (posti limitati).

INFO e iscrizioni info@museobenozzogozzoli.it tel. 0571 64448