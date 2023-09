Sostegni: "Nel Piano rifiuti Toscana archiviato l'impianto di Empoli"

"Con l’adozione del Piano regionale dei rifiuti, in corso oggi in Consiglio regionale possiamo considerare “archiviata” la vicenda della realizzazione di un impianto nel Comune di Empoli. Il nuovo Piano, infatti, tra le altre cose, prende atto della formale rinuncia da parte di Alia a realizzare il progetto, così come emerso durante i lavori della Commissione Ambiente mediante comunicazione ufficiale pervenuta dalla stessa azienda il 18 settembre scorso. Non posso che ritenermi soddisfatto di questo esito, anche perché risponde esattamente alle volontà espresse dal territorio, dai suoi amministratori come dai cittadini.

Il Piano regionale, come ha detto la presidente della IV Commissione De Robertis presentandolo in aula, punta a costruire un sistema di economia circolare basato su scelte sostenibili a livello ambientale, sociale, territoriale ed economico. E queste scelte sono più forti se vengono fatte in accordo e collaborazione con i territori".

Così Enrico Sostegni, consigliere regionale Pd, commenta la presentazione per l’adozione del nuovo Piano regionale dei rifiuti che, tra le altre cose, prende atto della rinuncia da parte di Alia a realizzare un impianto di gassificazione del rifiuto secco a Empoli.