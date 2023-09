Le telecamere di Uno Mattina al centro recupero cavalli Ihp di Montaione

IHP (Italian Horse Protection) - la prima associazione italiana di tutela degli equidi - ha accolto le telecamere della trasmissione Rai “Uno mattina” nel proprio centro di recupero a Montaione: la puntata, realizzata dalla giornalista Caterina Laurenzi, andrà in onda venerdì mattina alle 8,30.

"Grazie a Caterina Laurenzi e a tutta la redazione di Uno Mattina per aver scelto di dedicare spazio e tempo alle nostre attività – dice il presidente di IHP, Sonny Richichi. Per noi è di fondamentale importanza poter far conoscere le nostre attività, soprattutto perché la tutela dei cavalli è una nicchia rispetto alle azioni di protezione e salvataggio di altri animali, come ad esempio i cani e i gatti. I cavalli, purtroppo, sono ancora oggi considerati animali da reddito e non d’affezione e questo li espone ad una serie enorme di abusi, maltrattamenti e azioni di sfruttamento a fini economici".

Le telecamere della Rai racconteranno una normale giornata di attività al Centro di recupero, dove IHP accoglie equidi salvati da maltrattamenti e dai macelli, oltre che sottoposti a sequestro dall’Autorità giudiziaria.

"La scelta di aprire il Centro di recupero non è stata facile – spiega Richichi – perché la sua gestione drena tantissime risorse umane e finanziarie per la nostra associazione che non riceve nessun tipo di contributo pubblico, nemmeno per la cura e il mantenimento degli animali che ci vengono affidati in custodia dai Tribunali. Ma è per noi un luogo imprescindibile: grazie al Centro possiamo mostrare letteralmente in carne e ossa a chi ci segue e ci sostiene quali sono i risultati del nostro lavoro e, a nostra volta, con il lavoro sul campo riusciamo a capire meglio le logiche dello sfruttamento animale. Questo è fondamentale per poter calibrare le strategie e le azioni necessarie a cambiare le cose, perché la nostra missione statutaria resta quella di cambiare la cultura dominante e ottenere cambiamenti normativi adeguati ed efficaci".

Fonte: Ihp Montaione