Uccise neurologo in strada a Pisa, 25enne assolto per vizio totale di mente

Il giovane studente di 25 anni che lo scorso 9 gennaio uccise un neurologo in pensione a Pisa è stato assolto. L'aggressione avvenne senza motivo apparente mentre il giovane stava fuggendo da uno studio psichiatrico. Il tribunale ha riconosciuto un "vizio totale di mente" attraverso una perizia psichiatrica, il che ha portato all'assoluzione del giovane.

Il processo è stato condotto con il rito abbreviato, e il giovane è stato portato in una struttura di trattamento per la salute mentale in Toscana, dove resterà per 10 anni.

La perizia ha stabilito che il giovane era incapace di intendere e volere, rappresentava una minaccia per la società e non era in grado di partecipare al processo giudiziario. La vittima, il neurologo in pensione Piero Orsini, è stato aggredito casualmente per strada durante la fuga del giovane dallo studio psichiatrico.