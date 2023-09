Abc, a metà ottobre l'esordio dell'Under 17 Eccellenza

Dopo l’Under 15 Eccellenza, anche gli Under 17 Eccellenza Abc di Alessandro Gemmi si preparano all’esordio in campionato, in programma sabato 7 ottobre alle ore 16 al Palabetti contro la Pallacanestro Prato Dragons. Il debutto lontano da casa sarà invece a Siena sponda Mens Sana domenica 15 ottobre.

Al momento è stata definita soltanto la formula della prima fase, organizzata in due gironi all’italiana composti da otto squadre ciascuno. Le fasi successive saranno definite a seguito della comunicazione, da parte del Settore Giovanile, del numero di ammissioni alla fase interregionale.