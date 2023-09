AnTeprimaTeatro, 22 compagnie di scena nel borgo di Montecalvoli

Il teatro che sbarca nel centro storico, trasformato per l’occasione in tanti piccoli palcoscenici all’aperto. E’ ciò che avverrà Domenica 1 Ottobre a partire dalle 15.30 fino alle 19 nel borgo medievale di Montecalvoli, quando il teatro vivacizzerà il paese con l’iniziativa di AnTeprima Teatro. Un’edizione che vedrà la partecipazione di ben ventidue compagnie, appartenenti al circuito provinciale dell'Intesa Teatro Amatoriale che si esibiranno con frammenti e flash che andranno ad animare le strade, le piazze e i vicoli, in una sorta di spettacolo itinerante continuo.

"Non solo teatro però", dichiara il Sindaco Manuela Del Grande. "Sarà un pomeriggio anche all’insegna della valorizzazione del patrimonio storico, e dei prodotti artigianali. In programma la visita alla città sotterranea di Montecalvoli, fatta di cunicoli e di affascinanti gallerie. L’edizione di quest’anno avrà poi un’importante novità: oltre agli spettacoli che a Villa Tantussi si sono svolti nel tempo, in questa edizione anche Villa Marinai sarà coinvolta. Quindi il centro storico di Montecalvoli verrà ulteriormente valorizzato e le compagnie teatrali saranno ospitate nei due bellissimi giardini . I più piccoli potranno approfittare di BimbInScena, spettacoli teatrali pensati ad hoc per loro".

Un’iniziativa, in continuità con lo scorso anno, riguarda la mostra fotografica che vivacizzerà il centro storico, in collaborazione con il Circolo Culturale Fotografico “La Fototeca”, che si occuperà anche di immortalare le performances teatrali, mentre i mercatini dell’artigianato con prodotti fatti a mano, a cura di Moghil’ab, animeranno gli scorci caratteristici.

Già dalla serata di Sabato 30 Settembre, chi vorrà potrà iniziare a pregustare il clima di AnTeprima. Alle 21.30 presso la Piazza dell’Ex Comune si terrà lo spettacolo “Risate in vernacolo pisano”, presentato dal Crocchio Goliardi spensierati di Pisa.

Le due giornate saranno ad ingresso libero e gratuito.

In caso di pioggia, conclude Manuela Del Grande, l’iniziativa si svolgerà regolarmente utilizzando gli spazi coperti del salone delle Acli, della sala parrocchiale e dell’Ex Chiesa di S.Giorgio, con una programmazione che verrà stabilita al momento.

Per info 0587261640 oppure 3333495168.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte