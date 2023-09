Un'app e un nuovo sito per il Comune di Cerreto Guidi: il finanziamento dal Pnrr

305mila euro totali dal Pnrr per il Comune di Cerreto Guidi, su più misure dedicate alla tecnologia. Nello specifico il passaggio in cloud dei database comunali e dei servizi, il rifacimento del sito web secondo le linee guida Agis e l'arrivo della app Municipium per smartphone, un canale diretto con i cittadini.

A presentare le novità la sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti, l'assessore ai sistemi informatici Alessio Tanganelli e il responsabile settore affari generali Paolo Reali.

Le risorse a livello informatico non sono mai mancate negli anni, ma il salto in avanti offerto dal Piano di resilienza porta ancora più avanti la comunicazione con la cittadinanza. Già sul sito sarà possibile prenotare appuntamenti in municipio, segnalare disservizi e spulciare tra i dati nella sezione Amministrazione trasparente.

Per i meno 'tecnologici' il Comune di Cerreto Guidi mantiene le modalità tradizionali per prenotare appuntamenti e usufruire dei servizi, sempre di persona o per telefono.

Elia Billero