Biancorosso Sesa, parte la stagione del vivaio

E’ tutto pronto per la nuova stagione del vivaio Biancorosso Sesa. Si comincia già domenica quando l’Under 15 Eccellenza di Davide Elmi e Guido Rosselli scenderà in campo a Poggibonsi mentre il giorno successivo sarà la volta dell’Under 19 in casa con Pistoia.

Il tutto in attesa del via completo dei campionati per i quali il responsabile tecnico, il confermatissimo Francesco Mazzoni, ha messo a punto con il direttore sportivo Simone Gelli l’organigramma tecnico e, naturalmente, gli organici. Inutile dire che anche quest’anno saranno tante le squadre al via, come è nella tradizione della società biancorossa.

Iniziamo dalla novità annunciata da tempo, ovvero la collaborazione con la Juve Pontedera per la squadra Under 19 che sarà allenata da Davide Elmi con assistenti il tecnico Juve Ivan Giusto e il biancorosso Giulio Vercesi. Saranno altre due le squadre dell’Eccellenza: l’Under 17 di Luca Valentino e Francesco Mazzoni e l’Under 15 di Davide Elmi e Guido Rosselli. Nella categoria Gold ecco l’Under 19 che sarà allenata da Lorenzo Del Meglio e Luca Freschi e l’Under 17 di Tommaso Cappa. In questa categoria ci sarà anche un gruppo regionale affidato a Simone Brotini e Niccolò Pinzani. Una novità per l’Under 15, ovvero la partecipazione ad un campionato Csi sotto la guida di Niccolò Pinzani. E siamo alle due squadre Under 14 con Giulio Vercesi che allenerà l’Elite con Francesco Mazzoni e la Silver da solo. Inizia dall’Under 13 la carriera da allenatore di Guido Rosselli che sarà coadiuvato da Francesco Mazzoni.

Il settore giovanile, come sempre, sarà seguito interamente dal Biancorosso Sesa mentre, dall’Under 13 in giù, si passa al minibasket che è di competenza di Pool Use.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa