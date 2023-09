Buon esordio per i Flying Donkeys al primo trofeo stagionale

Come è ormai consuetudine da ben 16 stagioni, sabato 23, e domenica 24 Settembre, si è svolto il Trofeo Pollicino di hockey, ottimamente organizzato da Scomed Bomporto. Quattro le categorie giovanili coinvolte: Sabato hanno giocato gli Under 10 (Scomed, Forlì, e Monleale), e la under 14 (Scomed, una rappresentativa Milanese, Monleale, e Empoli. Domenica hanno giocato la categoria Under 12 (Scomed, Milano, Novi Ligure, Legnaro), e la Under 16 (Scomed Under 16, Scomed Femminile, Legnaro, e Empoli).

La categoria Under 10 è stata vinta a mani basse da Scomed, ottima squadra, che ha già ben fatto nella scorsa stagione, dove brilla la nostra stella Empolese Mattia Chirico, in prestito a Bomporto anche per la stagione entrante, piccolo giocatore con grande talento, che fa davvero la differenza. Basti ricordare la netta supremazia in classifica cannonieri nella scorsa stagione, con 47 goal (quasi il doppio di quelli realizzati dal secondo classificato).

Ma parliamo della categoria Under 14, dove Empoli ha portato una squadra “sperimentale” in parternariato con Imola: Per Empoli, presenti, il portiere Niccolò de Santi, Giampaolo Bastianoni, Samuele Chirico, l’esordiente Atsai Bianchi, e Mirko Vallini. Per l’Imola la portierina Dishini Samaranayake, Giovanni Albonetti, Alessio Gonni, Arthur Desoteux, e Dinuni Samaranayake, (sorella di Dishini).

L’esperimento consisteva nel mettere insieme per la prima volta i giocatori delle due squadre, per verificare la consistenza dell’insieme. L’esordio, subito impegnativo, contro i pari età di Monleale, ha visto un ottimo pareggio per 1 a 1. I rigori hanno deciso l’accesso alle finali, e Monleale ha avuto la meglio, che andrà per l’oro, mentre Empoli sarà impegnata nella finalina per il bronzo.

Nella finalina per il terzo, i biancocelesti affrontano la selezione Milanese, con una netta vittoria per 9 a 1, ma soprattutto si è potuto vedere una decisa crescita e un miglioramento nell’affiatamento tra i giocatori, tra prima, e seconda partita. Due linee ben amalgamate, lavoravano benissimo insieme, con momenti anche di bel gioco per la categoria.

La finale per l’oro della Under 14 ha visto Scomed battere Monleale per 5 a 2. All’empolese Giampaolo Bastianoni, il premio di miglior giocatore, e a Nishini (che farà la guardia alla porta con ottimi risultati anche nella Under 12 di Bomporto, domenica 24), a fine torneo verrà consegnato il titolo di miglior portiere di tutte le categorie. Si può dire che il connubio Empoli-Imola è riuscito, e che la squadra è pronta per affrontare il campionato ufficiale Under 14. Le trattative per il parternariato fra le due società sono già in corso.

Il torneo Under 12 composto da Scomed, Milano, Novi Ligure e Legnaro, è stato vinto nettamente da Scomed, che vantava ben 3 giocatori Empolesi, i fratelli Mattia e Samuele Chirico, e Mirko Vallini. Ancora migliore in pista Mattia Chirico, che riceve un’altra coppa, ma suo fratello Samuele non è da meno, forse un po' meno “esplosivo” del più giovane, ma vera delizia di qualunque allenatore, per visione, e capacità di costruire gioco. Il clou, la “top class” del torneo, la categoria Under 16, che per molti versi calcherà la categoria Elite della prossima stagione, vede scendere in pista Fox Legnaro, Scomed Under 16, Scomed Femminile Senior, e Empoli. Nella prima partita, i giovani Under 16 di Bomporto battono per 6 a 2 l’equivalente femminile senior. Nella seconda partita, Empoli e Legnaro danno vita ad una partita davvero spettacolare. I Flying Donkeys, sono in formazione inedita: A Dario Giorgetti, Dario Bertini, Elia Bertini, Andrea Bonvissuto, Giampaolo Bastianoni, il portiere Mirco Mercuri, i Ferraresi Pierluigi Mollica, e Nathan Mainetti, si affiancano l’ottimo Forlivese Michelangelo Carli, e gli Imolesi Francesco Bosi, e Dinuni Samaranayake I primi ad andare in goal sono i Veneti, con Marchet. Ma con due bellissime azioni in velocità: Uscita da dietro porta dei difensori, che mettono in movimento Bertini Dario, con Giorgetti che lo segue sulla sinistra, assist perfetto di Bertini, che permette a Giorgetti di mettere il disco alle spalle del portiere (1 a 1). Il goal del vantaggio Empolese è sulla falsariga del primo, con assist di Giorgetti, e Dario Bertini che insacca per il 2 a 1 empolese.

La partita è equilibrata, con occasioni da entrambe le parti, protagonisti i portieri, che dicono di no a tutte le folate offensive, fino a pochi secondi dalla fine, dove i Veneti sfruttano un errore difensivo, trovando il pareggio, ancora con Marchet (2 a 2). Si andrà ai rigori, e la differenza la fanno Carli, l’unico a segnare un rigore per Empoli, e Mercuri, che abbassa definitivamente la saracinesca, mantenendo a secco i rigoristi veneti.

Empoli si è guadagnata meritatamente la finale per il primo posto, contro Bomporto. La partita ha buoni ritmi, e Bomporto va a segno per primo, mancando anche un rigore che gli permetterebbe di allungare. Arriva invece il pareggio empolese che è tutto di fattura Ferrara, con Mollica che dà l’assist a Mainetti, che ringrazia, e segna (1 a 1). Il vantaggio arriva poco dopo, con Carli su azione personale. Poi Empoli allunga, con il 3 a 1 segnato da Giorgetti su assist di Bonvissuto. Nel secondo tempo, Giorgetti deve dare forfait, ed è Carli show. Il 4 a 1 arriva su un suo recupero del disco in difesa, discesa, e goal. Ormai Bomporto si è arreso, e Carli infila altri 3 goal di seguito, e si arriva a 7 a 1. Bello l’assist, sempre di Carli, che permette alla esordiente Dinuni Samaranayake di segnare il suo primo goal in under 16 (8 a 1), e il 9 a 1 è ancora di Carli, su assist di Bastianoni, con Carli che restituisce poco dopo il favore a Bastianoni per il 10 a 1, infine Carli offre anche l’assist a Dario Bertini per il goal del definitivo 11 a 1. Indubbiamente, Carli “best of the match”, oltre che capocannoniere under 16, con Mirco Mercuri che riceve la coppa per il miglior portiere Under 16.

Ottime le premesse per il Campionato Elite, dove i Flying Donkeys esordiranno in questa stagione, con la Società che farà (anche se non sarà facile), di tutto per potersi avvalere della presenza di “Miki” Carli, che potrebbe dare un grande apporto tecnico alla squadra Biancoceleste. Tornando al Torneo Pollicino, dobbiamo sottolineare l’ottima organizzazione, per il grande impegno di Lucchini e i suoi collaboratori. Questo torneo, che per l’Italia centrale apre la stagione ormai da anni, è un ottimo banco di prova per tutte le squadre, che in questo periodo sono in piena preparazione per i campionati entranti. Inoltre, il torneo serve per consolidare il rapporto fra atleti, società, dirigenti, e genitori dei ragazzi. Insomma, un perfetto inizio per una stagione che come sempre si prospetta impegnativa per tutti. Tutte le partite, e le premiazioni, si possono rivedere sul canale Youtube di Scomed Bomporto Hockey

Fonte: Ufficio Stampa