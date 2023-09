Canile e gattile di Castelfiorentino, il M5S ottiene incontro con le istituzioni

Oggi 28 settembre 2023 sarà tenuto un incontro richiesto dal Movimento 5 Stelle Fucecchio e Castelfiorentino insieme alle volontarie del gattile e del canile con il Comune di Castelfiorentino;

L’intento è quello di far luce su come il Comune di Castelfiorentino monitorizza tutti gli eventi di randagismo di cani e di gatti sul proprio territorio, per ora coperti e gestiti prevalentemente dalle singole volontarie private.

Oggi dunque auspichiamo, a seguito di tale incontro, di avere maggiore chiarezza sull’impegno - sia organizzativo che economico - che il Comune dovrà mantenere e garantire in merito alla questione.

Siamo perfettamente consapevoli che le spese che gravano su un Comune siano molte, ma l’assenza di eventi di randagismo è fondamentale non solo per garantire una tutela generale degli animali e sicurezza dei cittadini, ma anche per garantire sicure condizioni igienico-sanitarie, mirate a contenere eventuali epidemie.

Come Movimento 5 Stelle prenderemo parte all’incontro insieme alle volontarie, nella figura della Consigliera Comunale M5S di Fucecchio Fabrizia Morelli e del Consigliere Comunale M5S di Castelfiorentino Fabrizio Macchi.

Fabrizia Morelli, Consigliera Comunale M5S di Fucecchio

Fabrizio Macchi, Consigliere Comunale M5S di Castelfiorentino