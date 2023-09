Fiere, libri ma anche degustazioni e Medioevo: cosa fare nel weekend

Animali della fattoria, libri da sfogliare, artigianato in piazza e ancora ripulire ed esplorare la natura, tornare indietro nel tempo fino al Medioevo, andare alla ricerca di sapori nei calici. Questi alcuni spunti per trascorrere il weekend ormai alle porte, a cavallo tra i mesi di settembre e ottobre: ecco di seguito qualche idea per passare all'aria aperta il fine settimana, in particolare sabato 30 e domenica 1 ottobre 2023.

Fiera dell'Antella

Toscana. In questo fine settimana 15mila volontari di Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, saranno in azione in oltre 200 località in contemporanea in tutta Italia per l’evento nazionale "Sea & Rivers". L’obiettivo sarà liberare la natura da 200mila chilogrammi di plastica e rifiuti abbandonati. Protagonista anche la Toscana con dodici appuntamenti di pulizia ambientale - Qui i dettagli.

Firenze. Da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre in Piazza Strozzi a Firenze si svolgerà "ARTour Il bello in piazza", la mostra mercato del meglio del Made in Tuscany, organizzata come ogni anno da CNA Firenze, in collaborazione con Regione Toscana, Comune di Firenze e il sostegno di Enegan. L’edizione apre la stagione autunno-inverno della rassegna del fatto a mano fiorentino e toscano - Qui i dettagli.

Empoli. Una giornata dedicata alla prevenzione a Empoli. Sabato 30 settembre in piazza della Vittoria a Empoli dalle 10 alle 18 il Club 41 numero 42 di Empoli ha chiamato tutti gli enti di soccorso presenti sul territorio per tanti servizi alla comunità. Ecco tutti i professionisti presenti.

Bagno a Ripoli. Gli animali dell’aia, i prodotti dell’orto, le lezioni di pane fatto in casa e i laboratori per aspiranti apicoltori. E per concludere, il tradizionale fierone. Da venerdì 29 a lunedì 2 ottobre a Bagno a Ripoli è tempo dell’antica Fiera dell’Antella. Fino alla domenica sera, l’Antella diventerà una grande fattoria a cielo aperto con l’esposizione degli animali, laboratori manuali per i più piccoli nei mestieri contadini – dalla smielatura alla realizzazione del formaggio - e la possibilità di acquistare prodotti di filiera corta. Lunedì la fiera con centinaia di banchetti ospitati nelle vie del paese chiuderà le iniziative. Nel mezzo, tante occasioni di socialità e cultura. L’esibizione dei falconieri, prove di "off road" a bordo dei fuoristrada, la gara canina del Trofeo Maramiao. Torna inoltre il mercatino solidale del Calcit, il cui ricavato andrà a supporto della ricerca contro il cancro. Novità di quest’anno invece le visite gratuite al cimitero monumentale della Misericordia di Antella, dove domenica mattina sarà inaugurata la tomba restaurato del senatore Isidoro del Lungo. Fino a lunedì, inoltre, in piazza peruzzi giostra e "salta salta" per i bambini.

San Casciano in Val di Pesa. Un fine settimana dedicato a camminate, incontri, mostre fotografiche, libri e spettacoli. È quello che si svolgerà a San Casciano in Val di Pesa con l'iniziativa "I cammini nel Chianti, dalle antiche vie ai moderni cammini" - Qui il programma.

Pisa. Quattro giorni dedicati al mondo dei libri. Da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre torna con la sua 21esima edizione il Pisa Book Festival: gli Arsenali Repubblicani di Pisa saranno il quartier generale della fiera, con oltre 90 editori indipendenti nella veste di espositori e promotori di eventi, mentre le sale dell’adiacente Fortilizio della Cittadella e dei vicini Museo delle Navi Antiche di Pisa e Museo Nazionale di Palazzo Reale accoglieranno gli oltre 200 incontri: presentazioni di libri, dialoghi con gli autori, masterclass di traduzione, laboratori di scrittura, seminari e piccoli convegni. L’ingresso è libero e gratuito - Qui i dettagli.

(Foto Pietro Fadda)

Parco Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Questo weekend appuntamento con la nuova edizione dell’Eurobirdwatch, il più importante evento dedicato all’osservazione degli uccelli selvatici in Europa organizzato da BirdLife Europa, in Italia coordinato dalla Lipu. L’Oasi Lipu Massaciuccoli in collaborazione con il Parco Regionale Migliarino-S.Rossore- Massaciuccoli propone per le due giornate le seguenti iniziative:

Sabato 30 Settembre: Le Lame di S.Rossore

Escursione guidata a piedi nella Riserva "Lame di Fuori", dove attraverseremo il bosco per raggiungere le "lame", aree umide interne che ospitano, in questo periodo, trampolieri e altri uccelli acquatici in migrazione. Ritrovo ore 09.00 a San Rossore, presso il parcheggio di fronte il ristorante Poldino. Gratuito per i soci Lipu (è possibile iscriversi anche al momento), prenotazione obbligatoria.

Domenica 1 Ottobre: Birdwatching all'Oasi Lipu

Al mattino, osservazioni guidate e giochi di birdwatching per grandi e piccoli nei capanni di avvistamento e lungo il percorso della Riserva del Chiarone. Dalle 9.30, ingresso libero. Nel pomeriggio si svolgeranno le consuete visite guidate in barchino sul lago e nella palude di Massaciuccoli. Su richiesta o prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: 0584 975567 - mail: oasi.massaciuccoli@lipu.it .

Pietrasanta Medievale

Pietrasanta. Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre "Pietrasanta Medievale" accompagnerà la "Piccola Atene" della Versilia a ritroso nel tempo, fra rievocazioni storiche in costume e scampoli della quotidianità vissuta fino al 1500. La due giorni organizzata dall'ufficio turismo del Comune, in collaborazione con Antitesi Teatro Circo e la direzione artistica di Martina Favilla, toccherà le principali piazze del centro (Duomo, Carducci, Giordano Bruno e Matteotti) e il parco della Lumaca: dalle 10 al mercato a tema, giochi d'epoca, dimostrazioni di mestieri antichi e accampamento con tende, armature, e un campo-prova di scherma medievale; nel corso del pomeriggio e fino alle 23 spazio ai duelli itineranti, al corteo della contrada La Cervia (sabato) e degli sbandieratori e musici della Valmarina (domenica) che attraverserà il cuore di Pietrasanta in costumi storici e alle spettacolari esibizioni di acrobati, equilibristi, giullari, maghi, mangiafuoco e lanciatori di lame, dislocate fra piazza Duomo e il parco della Lumaca. E sotto l'arco di piazza Carducci la possibilità di osservare "in diretta" la pittura su legno, il conio di monete e la composizione di mosaici.

Lucca. Nelle serre moderne dell’Orto botanico torna questo weekend la Mostra dei funghi autunnali, realizzata in collaborazione con il Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese B. Puccinelli. L'obiettivo è quello di promuovere la conoscenza dei funghi del territorio, per prevenire, educando alla raccolta, gli avvelenamenti e le intossicazioni alimentari e anche per valorizzare un’antica tradizione. La mostra, che sarà visitabile il sabato dalle 12.00 alle 18.30 e la domenica dalle 10.30 alle 18.30, espone tante specie di funghi freschi raccolti in varie stazioni e ambienti della lucchesia e meticolosamente identificati e catalogati dai soci e collaboratori del GMNL. Quest’anno il protagonista assoluto della mostra sarà il grifone, un fungo poco comune e molto ricercato. La mostra sarà completata da una rassegna fotografica sui funghi tossici e da un’esposizione dedicata a Mario Sodini e ai suoi disegni realizzati nei tanti anni di attività dedicati alla micologia. Per i più giovani, sabato dalle 15.00 alle 17.30 e domenica (11.00-12.30 e 15.00-17.30) ci sarà lo spazio "Nel Meraviglioso Mondo dei Funghi", con un percorso di pannelli illustrati e attività specifiche riguardanti l’osservazione de funghi. Ingresso all’Orto ridotto a 4 euro. Informazioni alla Biglietteria dell'Orto botanico, telefonando allo 0583 442482, oppure scrivendo a: biglietteria@ortobotanicodilucca.it .

Pinacoteca di Siena

Siena. Il 1° ottobre, "Domenica al Museo" in Pinacoteca prevede, oltre all’ingresso gratuito, la possibilità di una visita guidata alla collezione d’arte. La visita guidata, alle ore 11 e della durata di circa un’ora e trenta minuti, restituisce una panoramica completa dell’arte a Siena nei secoli con la sua ricchezza di colori, di varietà e dettagli preziosi e di sfavillio dell’oro. Il costo della visita è di 8 euro; l’ingresso è gratuito. Sebbene sia consigliata la prenotazione, è possibile acquistare il biglietto direttamente in biglietteria a partire dalle 10.30 del giorno della visita, salvo disponibilità di posti.

Montescudaio. Sabato e domenica come da tradizione il borgo di Montescudaio festeggia la sua tradizione vitivinicola con la 55° edizione della Festa del Vino Montescudaio Doc. L’apertura alle 16.30 con la rievocazione del rito della torchiatura, la premiazione del concorso fotografico Marco D’Antilio alla presenza degli studenti dell’istituto comprensivo Griselli e danze popolari. Seguirà l’apertura delle cantine, in via della Madonna, resa per l’occasione "La Via del Vino".

Festa del Vino Montescudaio

Le degustazioni guidate a cura del Consorzio Vino Montescudaio Doc, con i sommelier di Ais e Fisar, sono quest’anno dedicate ai Cru della Doc e si terranno sabato e domenica alle ore 18 al Poggiarello (per info e prenotazioni: 3381258469). Alle ore 17 apertura della mostra di acquerelli di Lucia Onesti e alle 17.30 esibizione della scuola Danzamania in piazza Matteotti. Immancabile la sfilata di trattori d’epoca e la musica live, con Marco Farinella, dj Ascil nel centro storico e la cover band Nice, alle 21.30 al Castello. La domenica mattina alle ore 9 parte la Vino Bike, alle 10.30 la Filarmonica Mascagni introdurrà l’apertura ufficiale della festa del Vino, alla presenza delle autorità locali e regionali con una sciabolata inaugurale. Il Cedias, centro di Documentazione di Storia e Archeologia, sarà aperto nel weekend dalle ore 16 alle ore 19 e la domenica alle 16 ospiterà un laboratorio artistico sul vino. Dalle 18 musica nel borgo e dalle 19 al Castello con i Black Heels e il progetto Make Music. Il gran finale dalle 21.30 con la scoppiettante street band Magicaboola Brass band. La consegna dei bicchieri il domenica finisce alle 22.30, mentre le cantine resteranno aperte fino alle 23. Anche quest’anno sarà a disposizione un etilometro.