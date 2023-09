Donazioni sangue, riconoscimento per la dottoressa Paola Lazzeri

Stamani, presso il Centro trasfusionale dell'Ospedale di Empoli, i rappresentanti dell'Empolese-Valdelsa delle quattro Associazioni della donazione del sangue - ANPAS, AVIS, CRI e FRATRES - hanno conferito un riconoscimento alla dottoressa Paola Lazzeri, Responsabile del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'Ospedale di Empoli, in occasione del suo pensionamento.

Le Associazioni hanno voluto ringraziare la dottoressa Lazzeri per tutti questi anni di fruttuosa collaborazione, come si legge nella targa che le è stata consegnata: un rapporto continuo, cordiale e speciale, soprattutto nelle situazioni di criticità, che è andato al di là del rapporto medico-volontario trasformandosi in sincera amicizia.

Fonte: Ufficio Stampa