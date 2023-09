Emporio Solidale a Montespertoli, cena benefica per la presentazione del progetto

Montespertoli per la Solidarietà seconda edizione: un evento organizzato dal gruppo VolontariInsieme e dedicato alla solidarietà e al sostegno della comunità locale soprattutto alle famiglie che vivono in situazioni di difficoltà.

In un mondo in cui la solidarietà è più importante che mai, Montespertoli si impegna a fare la differenza con un'iniziativa speciale: "Siamo fiduciosi che con il supporto di tutta la comunità di Montespertoli, possiamo fare una differenza concreta nella vita delle persone in difficoltà. Invitiamo tutti i cittadini, le aziende locali e le organizzazioni a unirsi a noi. L'evento del 7 ottobre sarà un'occasione straordinaria per unire le forze e sostenere il progetto dell'Emporio Solidale", dichiara l’Assessore al sociale, Daniela Di Lorenzo.

Sabato 7 ottobre, alle ore 18 in Sala del Consiglio nel Palazzo Comunale sarà presentato il progetto “Emporio Solidale” alla presenza dell’Amministrazione Comunale e delle Associazioni di VolontariInsieme. L'Emporio Solidale è un progetto che mira a garantire l'accesso a beni di prima necessità, come cibo, abbigliamento e articoli per la casa, a coloro che si trovano in difficoltà economica. Grazie alla collaborazione di volontari, associazioni locali e imprese, l'Emporio Solidale rappresenta un punto di riferimento cruciale per il supporto sociale e la solidarietà nel paese.

La cena benefica offrirà un'opportunità per la comunità di condividere momenti di convivialità e allo stesso tempo contribuire in modo significativo al neo-progetto.

Per partecipare alla cena a favore dell'Emporio Solidale, è necessario prenotare il proprio posto in anticipo presso l’Ufficio Turistico di Montespertoli: 0571600255.

Durante la cena, che inizierà alle ore 20 al Parco Urbano, si terrà il torneo di bocce, il torneo di burraco e musica dal vivo. Il menù della cena comprende, menù adulti: antipasto toscano, lasagne ai funghi porcini, pasta al sugo finto, peposo, prosciutto arrosto, fagioli, schiacciata con l’uva a 25 €. Menù bambini: antipasto, pasta al pomodoro, hamburger, patatine, schiacciata con l’uva a 10 €

Durante la festa saranno presenti tutte le associazioni di VolontariInsieme per fornire informazioni sulla loro attività.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa