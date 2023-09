A Montopoli nasce Idee in Comune, progetto 'alternativo' in vista del 2024?

Aumenta la curiosità attorno al progetto Idee in Comune di Montopoli Val d'Arno, formato da un collettivo destinato per poco a rimanere ancora anonimo. Perché infatti sabato 30 settembre alle 11.30 verranno svelate le finalità e le proposte del collettivo civico che da questa estate ha proposto temi di discussione attorno al comune del Cuoio. Ma l'obiettivo di Idee in Comune non è certo suscitare un mero dialogo da affidare all'amministratore di turno. Anzi. Tutto fa pensare a una presenza da protagonisti nelle schede che i montopolesi si troveranno a maggio del prossimo anno. Per ora, di volti non se ne vedono dietro il simbolo, ma è questione di poco tempo. Per i temi proposti e le dichiarazioni apparse sui social, Idee in Comune sembra proporsi come alternativa all'attuale maggioranza. Ma c'è da capire in che ambito e in che schieramento. Vi terremo aggiornati.