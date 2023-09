Imparare la sicurezza sul lavoro giocando: l'iniziativa di Rego a Empoli

“Empoli, città della Sicurezza”

L’iniziativa promossa da REGO Srl Società Benefit approda sabato 30 Settembre in Piazza Farinata degli Uberti, in un pomeriggio all’insegna della solidarietà che racconta la sicurezza ai bambini, fra gioco e divertimento.

Sensibilizzare ai temi della sicurezza sul lavoro riflettendone prima con esperti e professionisti, ma parlandone poi anche ai più piccoli, gettando inoltre un ponte di concreta solidarietà verso il Reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli.

L’iniziativa “Empoli, città della Sicurezza” promossa dall’azienda empolese REGO, diventata Società Benefit all’inizio di quest’anno, è articolata in due intense giornate.

Nella prima, Venerdì 29 Settembre al Palazzo delle Esposizioni, introdotto dal saluto del Sindaco di Empoli Brenda Barnini è stato organizzato un convegno che con il contributo di prestigiosi relatori ed esperti del settore, ma anche con significative testimonianze, riflette sulle criticità della sicurezza sul lavoro con proposte concrete per migliorarla.

Nella seconda giornata, Sabato 30 settembre in Piazza Farinata degli Uberti, viene invece proposto un evento per la cittadinanza e soprattutto per i più piccoli, con l’ambizione di parlare di sicurezza anche ai bambini, naturalmente attraverso il linguaggio a loro più caro: quello del gioco.

“Ci siamo infatti resi conto, - spiega Fabio Ciaponi Amministratore Delegato dell’azienda- di come la sicurezza possa diventare cultura se proposta direttamente ai bambini, incoraggiando la loro curiosità e la loro sete di sapere. Crediamo inoltre che possiamo chiamarci professionisti della sicurezza solo se riusciamo a trasmettere ai ragazzi, attraverso giochi ed iniziative ludiche, l’importanza di valutare il rischio prima di intraprendere un’azione”.

Dalle ore 16.00 alle ore 20.00, in Piazza Farinata degli Uberti a Empoli, REGO insieme ai suoi collaboratori, organizza un pomeriggio di iniziative con tante sorprese e con altrettante opportunità di coinvolgente apprendimento.

Numerose le proposte con giochi da tavolo incentrati sulla sicurezza come “Trova le differenze”, “Sudoku”, “Labirinto” e “Trova l’intruso”, accompagnate da un’appassionante storia costruita in diretta da un fumettista, insieme ai bambini presenti.

Se non bastasse, il programma prevede anche l’imperdibile momento della discesa dal Campanile della Collegiata dei SuperEroiAcrobatici destinata a colpire la fantasia dei bambini, ma a suscitare anche la curiosità degli adulti.

Verrà inoltre organizzata una raccolta fondi grazie alla preziosa collaborazione con l’Associazione SEA SuperEroiAcrobatici, organizzazione di volontariato che realizza iniziative ed eventi a favore di bambini e ragazzi in strutture e ospedali pediatrici che anche stavolta non verrà meno alla sua nobile missione.

Durante tutto l’arco della giornata, i più piccoli potranno scegliere, infatti, di portarsi a casa numerosi gadget come le maschere dei supereroi, i gilet ad alta visibilità personalizzati, i palloncini ad elio o un libro che parla di sicurezza tutto da colorare.

La cifra raccolta servirà per una buona causa: acquistare alcuni strumenti e dei giochi per il Reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli.

Fonte: Rego