In piazza Strozzi per tutto il weekend torna Artour

Da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre 2023, in Piazza Strozzi a Firenze, si svolgerà “ARTour Il bello in piazza”, la mostra mercato del meglio del Made in Tuscany, organizzata come ogni anno da CNA Firenze, in collaborazione con Regione Toscana, Comune di Firenze e il sostegno di Enegan.

L’edizione apre la stagione autunno-inverno della rassegna che presenta ottime occasioni per ammirare ed acquistare il vero fatto a mano fiorentino e toscano: produzioni artigiane originali realizzate con lavorazioni specifiche, tipiche delle imprese fiorentine.

“La qualità degli oggetti in esposizione e in vendita è altissima – commenta Lorenzo Cei, coordinatore CNA Artigianato artistico – Identica anche la loro varietà: gioielli, foulard, bigiotteria, pelletteria, calzature, oggettistica, cappelli, cosmetici, argenteria, ceramica, miniature, abbigliamento. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Un evento che da sempre fa da calamita, tanto per i turisti che per i fiorentini, proprio in virtù della varietà e qualità che lo caratterizza grazie a produzioni autenticamente artigiane e Made in Italy al 100%”.

28 le imprese che esporranno: l’elenco a questo link https://www.firenze.cna.it/artour/

ARTour si svolgerà con orario continuato 10-20.

Fonte: Ufficio Stampa