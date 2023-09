Mediterraneo tutto l’anno: le migliori crociere

Il Mar Mediterraneo è un mondo tutto da scoprire: oltre all’Europa; infatti, lambisce anche le coste del Nord Africa e dell’Asia occidentale affacciate sul nostro continente, è quindi un bacino ricco di culture diverse. Uno dei migliori modi per conoscerlo più a fondo è certamente una crociera, un’esperienza che permette di esplorare luoghi tanto vicini ma completamente diversi da loro, in cui vivono popoli dalle abitudini e tradizioni più disparate. nelle sue acque.

Perché fare una crociera nel Mediterraneo

Le crociere nel Mediterraneo come quelle offerte dall’italiana Costa Crociere, consentono con un unico viaggio di ritrovarsi in tanti luoghi stupendi che conquistano il cuore dei loro visitatori.

Grazie alle escursioni, infatti, si ha tutto il tempo per abbronzarsi sulle spiagge più belle della zona, vivere magiche atmosfere tradizionali e immergersi nei colori e nel caos dei locali notturni.

Questo bellissimo angolo di mondo, più di molti altri, è ideale per scoprire meraviglie uniche nel loro genere. Vi basti pensare agli affreschi e alle cupole fiorentine, alle colonne intatte dell'Acropoli di Atene, o l’estro di Gaudì nella meravigliosa Barcellona.

Come se non bastasse, parliamo di un territorio abitato da popoli accoglienti, con cucine ottime e caratterizzate da prodotti di prima qualità. Tra mercati rionali e bazaar colorati, la gioia nel Mediterraneo è sempre a portata di mano e la crociera è uno dei viaggi più completi per conoscerlo in tutte le sue affascinanti sfaccettature.

La crociera da non perdere

Le crociere nel Mediterraneo sono tutte potenzialmente imperdibili, dato che ciascuna di esse porta a conoscere territori e culture meravigliosi. Tuttavia, dovendo fare una scelta, una di quelle da provare assolutamente è una crociera isole greche.

Il motivo di questa scelta è piuttosto semplice: la Grecia ha la fortuna di possedere alcune delle isole più incantevoli del mondo, piccoli angoli di paradiso pieni di natura che si mescola con armonia alla storia e alle reliquie antiche.

La Grecia è cultura e mitologia, e a partire dalla sua capitale, l’antica e bella Atene dominata dalle meraviglie dell'Acropoli, i resti del Partenone, del Tempio di Zeus Olimpo, e molto altro ancora che, pur non essendo su un’isola, sono comunque toccati da questo tipo di viaggio.

Passando invece alle “protagoniste” di questo tipo di crociera, troviamo l’Isola di Creta, la più grande della Grecia e la culla della civiltà minoica; la fiorente Mykonos amata per i suoi scorci incantevoli; Corfù che regala paesaggi da cartolina ad ogni angolo; Santorini, l'isola più a sud del gruppo delle Cicladi e bagnata da un mar di colore blu profondo, caratterizzata da rocce vulcaniche e scogliere mozzafiato.

Un’isola particolarmente bella è Kos, ricca di siti archeologici di epoca ellenica e romana. Rodi, invece, si distingue per essere pregna di influenze culturali che si possono scorgere nella sua affascinante città vecchia, così importante da essere patrimonio UNESCO.

Infine, Zacinto, un’isola particolarmente amata per via delle sue spiagge e del suo mare incredibilmente limpido. A colpire sono anche i grandi contrasti naturali che regala questo lembo di terra: spiagge di sabbia dorata si alternano a imponenti coste rocciose.