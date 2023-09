Nido gratis per 61 bambini e bambine a Montespertoli

Nidi gratis è un'iniziativa che si pone l'obiettivo di garantire l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia a tutte le famiglie. Il bando è finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per il periodo 2021-2027, dimostrando l'impegno della Regione Toscana per la crescita e lo sviluppo dei suoi cittadini più giovani.

Con il Decreto Dirigenziale n. 1722 del 07/08/2023 la Regione Toscana ha approvato l’elenco delle domande ammesse e non ammesse alla “Misura Nidi gratis - Sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia per l’anno educativo 2023/24 - priorità Inclusione sociale, Azione PAD 3.k.6”. Il decreto elenca le domande ammesse alla Misura Nidi Gratis con il dettaglio della retta mensile indicata dalle famiglie, del bonus inps (se spettante), delle ulteriori agevolazioni comunali e degli sconti a carico della Misura Nidi gratis oltre al corrispondente contributo complessivamente assegnato, per le mensilità da settembre 2023 a luglio 2024.

Per quanto riguarda le domande non ammesse, nel D.D. 1722/2023 viene dettagliata la motivazione di non accoglimento delle stesse.

Con il suddetto decreto viene approvato anche l’elenco dei Comuni assegnatari dei contributi con il dettaglio dell’importo complessivo e del relativo anticipo liquidato, in nome e per conto delle famiglie ammesse alla Misura Nidi Gratis.

Il Comune di Montespertoli ha aderito alla misura con i seguenti servizi educativi per la prima infanzia presenti nel territorio comunale:

- il nido comunale “Maria Grazia l’Aquilone” con sede in Via Aldo Moro 11-13;

- il nido privato accreditato”Il Paese dei Balocchi” con sede in Via Don Milani

A conclusione della procedura di controllo delle istanze pervenute, sono state accolte 45 domande di utenti iscritti al nido d’infanzia Comunale “Maria Grazia l’Aquilone” e 16 domande di utenti iscritti al nido privato accreditato “Il Paese dei Balocchi”.

In virtù delle caratteristiche degli utenti richiedenti il contributo, a questa Amministrazione Comunale sono stati assegnati complessivamente, per il periodo settembre 2023-luglio 2024, € 97.043,99, di cui € 65.488,10 destinate agli utenti del nido d’infanzia comunale e € 31.555,89 destinate agli utenti del nido privato accreditato “Il Paese dei Balocchi”.

Le risorse assegnate saranno oggetto di monitoraggio e rendicontazione da parte dell’Amministrazione comunale e della Regione Toscana. Ulteriori informazioni sul suddetto progetto regionale sono reperibili al seguente indirizzo: https://www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis. Per eventuali chiarimenti è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: bandonidigratis@regione.toscana.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa