No Keu e raddoppio ferroviario, passeggiata e pranzo a Molin Nuovo

L'autunno torna e si fa caldo. Ricominciamo ad attraversare tutte e tutti insieme le nostre terre e tenere alta l'attenzione verso un luogo che, come sappiamo, è sotto attacco da tanti punti di vista. Oltre al Keu da un anno si sta concretizzando la possibilità della costruzione di un raddoppio ferroviario che, sebbene opera utile, per come è progettato rischia di essere una minaccia per la sicurezza dell'area e per le comunità che la abitano. Un'altra opera che rischia di essere costruita sopra le nostre teste e non con le nostre teste.

Domenica 1 ottobre cammineremo insieme attorno ai luoghi che potrebbero essere toccati dall' ennesima devastazione, per provare a immaginarci cosa diventerebbe questa frazione se le nostre richieste non venissero accolte. In attesa della risposta del Tar, teniamo alta l'attenzione, facciamo sentire che non ci diamo per vinte, che per noi questa zona non è un punto su Google Maps, ma le strade, i boschi, le case che viviamo ogni giorno: è il luogo che conosciamo, che amiamo e per cui siamo disposte ad organizzarci e lottare.

Vi aspettiamo: sarà bello ancora una volta percorrere insieme il cammino, immaginare, sperare e costruire.

Si parte con la passeggiata alle 9.30, ritrovo al Circolo ARCI di Sant'Andrea.

Si prosegue con pranzo buonissimo di autofinanziamento all'azienda agricola Molin Nuovo. Portate con voi stoviglie e bicchieri leggeri se li avete: limitiamo al massimo la produzione di rifiuti. Costo 15 euro.

È gradita la prenotazione al pranzo (cell. 393 3709 141)

Assemblea Permanente No Keu e Comitato Per un altro raddoppio