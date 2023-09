Orientamento alle medie per proporre lavori in conceria: il progetto presentato al Poteco

E’ stato presentato questa mattina presso il POTECO (Polo Tecnologico Conciario) di Santa Croce sull’Arno, il progetto Tanning Orienteering, finalizzato a sensibilizzare i docenti delle scuole medie inferiori preposti alle attività di orientamento scolastico sulle opportunità professionali legate alla filiera della pelle. Il progetto è promosso da UNIC-Concerie Italiane, col supporto di Associazione Conciatori e Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, delle amministrazioni comunali del Distretto conciario toscano e con il coinvolgimento degli Istituti Superiori Carlo Cattaneo di San Miniato e Arturo Checchi di Fucecchio.

Tanning Orienteering mira a informare i professori degli istituti scolastici secondari di primo grado sulle diverse opportunità di studio e sbocco professionale legate all’industria della pelle: a questo fine i professori saranno coinvolti in un articolato percorso a confronto con imprenditori, rappresentanti del relativo comparto industriale, economisti, mondo dell’Università, della ricerca e Istituzioni nazionali. Il calendario di eventi promossi all’interno di Tanning Orienteering prevede anche la partecipazione dei docenti alla Fiera dell’Orientamento, a Milano, ulteriore occasione per tastare il polso delle attuali esigenze del mercato del lavoro.

"Il progetto-spiega Francesco Pepe(UNIC)- mira a soddisfare diverse istanze legate sia al contesto socio-economico che alle esigenze espresse dall’attuale mercato del lavoro. Oggi, spesso, alla domanda di posizioni lavorative da parte dell’industria manifatturiera non corrisponde un’adeguata offerta, con molti imprenditori dell’area pelle che non trovano risorse adeguatamente formate. Studenti e futuri lavoratori, d’altro canto, non sempre conoscono le opportunità che la filiera conciario-calzaturiera offre".

Tanning Orienteering va a completare l’opera di sensibilizzazione su studio e lavoro nel conciario già avviata da Amici per la Pelle, ulteriore progetto didattico che da anni sta avvicinando giovani studenti al mondo della conceria. “Se con Amici per la Pelle ci rivolgiamo più direttamente ai ragazzi attraverso esperienze di studio e condivisione sullo sfondo della pelle-aggiunge Pepe- con Tanning Orienteering sensibilizziamo direttamente i docenti preposti all’orientamento scolastico”. A loro il progetto illustrerà ruoli, posizioni lavorative e possibilità lavorative fuori e dentro l’articolato sistema industriale di cui la conceria è un anello prezioso. I docenti, a loro volta, conoscendo più da vicino gli studenti, potranno spiegare loro con efficacia come continuare i propri studi e formarsi per entrare, con successo, nel mondo del lavoro connesso alla filiera.

Diversi gli ospiti intervenuti alla presentazione di Tanning Orienteering, in rappresentanza di imprenditori, istituzioni e mondo della scuola. Tra gli altri, insieme a docenti degli Istituti scolastici secondari di primo grado di Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Santa Croce sull’Arno, Santa Maria a Monte e Ponte a Egola, erano presenti: la preside dell’Istituto Checchi di Fucecchio Genny Pellitteri, il professore Roberto Finocchi, vicepreside dell’Istituto Cattaneo di San Miniato, la sindaca di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande, la vicesindaca di San Miniato Elisa Montanelli, l’assessora alle politiche scolastiche di Castelfranco di Sotto Ilaria Duranti, la dirigente dell’assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Fucecchio. A introdurre i lavori, insieme a Francesco Pepe (UNIC), sono intervenuti Marco Cavallini (Associazione Conciatori), Martina Giglioli (Consorzio Conciatori di Ponte a Egola), Gianluca Papini (Toscana Manifatture).

Fonte: UNIC-Concerie Italiane