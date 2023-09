Parcheggio multipiano a Empoli, giusto smontarlo? Il sondaggio di gonews.it

Il parcheggio multipiano di Empoli di via XI Febbraio ha suscitato un vivace dibattito in città. Tutto nasce dalla decisione (nemmeno troppo improvvisata, ma già annunciata in tempi non sospetti) dell'amministrazione comunale di smontare il piano superiore con una spesa di 220mila euro. La motivazione è nota: il piano coperto sarebbe diventato fonte di degrado, sia per la sporcizia frequente che per le brutte frequentazioni che giungono dall'area della stazione ferroviaria.

Le voci contrarie a questa decisione puntano su due temi. Il primo è la mancata opportunità di avere un parcheggio grande a disposizione della cittadinanza (attualmente è a pagamento, con tariffe congruenti a un'area vicino alla stazione ferroviaria). Il secondo riguarda la possibilità di non demolire per ridare vita al piano superiore, ad esempio sul sito Clebs è stato ipotizzato un playground da basket.

Voi siete d'accordo con la scelta dello smontaggio del piano superiore? Ne parliamo nel sondaggio di gonews.it di questa settimana. Potete votare fino alle 13 di giovedì 5 ottobre.