Buongiorno oggi ringrazio Serena Franceschin per questa ricetta gustosa Le Polpette. La scorsa settimana ci siamo sentite per telefono e mi raccontava che stava preparando le polpette. Mi ha mandato le foto e la ricetta. Se vi avanza della carne o del lesso potete optare per realizzare delle gustose polpette.

Potete preparare le vostre polpette in anticipo come ha fatto Serena, infatti le ha fatte il pomeriggio e a cena le ha scaldate in forno per mangiarle calde. Tutta la famiglia si è leccata i baffi e una polpetta ha tirato l'altra.

Stamani durante la rubrica in radio la Cristina mi ha detto che lei le polpette le ripassa con il sugo di pomodoro, per renderle ancora più appetitose.

Polpette della Sere

Ingredienti

300 gr di macinato scelto bovino

2 etti circa di mollica di pane raffermo

½ bicchiere di latte

50 gr di parmigiano grattugiato

1 uovo

Sale e pepe q.b.

Un po’ di prezzemolo tritato

Olio q.b.

Olio di semi per friggere

Pangrattato per impanatura

Preparazione

In una ciotola mettete il latte con la mollica sbriciolata e fate assorbire bene. In un’altra ciotola inserite il macinato e insaporite con sale, pepe, olio e prezzemolo. Mescolate il tutto con le mani. Aggiungete il pane e mescolate ancora, poi il parmigiano e amalgamate. Alla fine aggiungete l’uovo e create un composto omogeneo. Fate delle palline piccole e rotolatele nel pangrattato. Fate scaldare l’olio di semi in una padella antiaderente con bordi non troppo bassi (l’olio dovrà coprire metà della polpetta) e friggete un poco alla volta le vostre polpette fino a doratura e servite bene calde. Se decidete di preparare le polpette qualche ora prima, ripassatele in forno prima di servire. Sono ottime accompagnate dal purè di patate.

Serena Franceschin

