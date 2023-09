Prof accusato di abusi su liceale: chiesta condanna di oltre 5 anni

Sono stati chiesti cinque anni e sei mesi di reclusione per il professore 53enne di un liceo fiorentino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una delle sue studentesse, all'epoca dei fatti sedicenne.

Le indagini della squadra mobile fiorentina e il successivo processo a Firenze si sono aperti in seguito a una lettera anonima che svelò un presunto 'legame' tra i due: l’impianto accusatorio si basa sulla tesi della Procura, per la quale tra il giugno 2019 e il luglio 2020 il docente avrebbe costretto la studentessa a subire in diverse occasioni atti sessuali.

La ragazza, dal canto suo, ha sempre negato ogni abuso, raccontando che alla fine del biennio del liceo classico aveva deciso di rivedere l'insegnante per condividere il comune interesse per i classici della letteratura. Infatti, al processo – seppur presente in aula – non si è costituita parte civile.