Ruba 200 euro dalla cassa di un bar, denunciato a Rosignano Solvay

Un 37enne è stato denunciato per furto aggravato in un bar di Rosignano Solvay. L'uomo, mentre il barista era distratto, avrebbe portato via 200 euro dalla cassa. Il derubato si è accorto dell'ammanco solo alcune ore dopo e ha chiamato i carabinieri della locale stazione, dando però la descrizione del sospettato. Con l'aiuto delle telecamere e di scambi di informazioni tra i colleghi dell'Arma, il 37enne già noto per precedenti analoghi è stato identificato e denunciato.