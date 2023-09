Sabato di eventi in centro a Empoli, le modifiche alla viabilità

Nella giornata di sabato 30 settembre 2023, sono in programma due iniziative, la Giornata della prevenzione 3.0 organizzata dal Club 41 n° 42 di Empoli in piazza della Vittoria e il corteo previsto nell'ambito dell'evento Euroweek per le vie del centro. Per permettere il loro svolgimento sono necessarie alcune modifiche alla viabilità.

Entrando nel dettaglio, per quanto concerne la Giornata della prevenzione 3.0, secondo quanto disposto con l'ordinanza 552 del 28 settembre 2023 (https://shorturl.at/pxVX4), dalle ore 6 alle ore 24 del 30 settembre 2023, in piazza della Vittoria, nel tratto compreso fra i civici 26 e 36, sarà istituito il divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell'attività, limitatamente alle loro effettive necessità d'impiego. Dovrà sempre essere garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.

Per quanto invece riguarda il corteo per l'evento Euroweek, secondo quanto disposto dall'ordinanza 555 del 28 settembre 2023 (https://shorturl.at/cwJV0), dalle ore 9 alle 13 del 30 settembre 2023 sarà adottata la sospensione della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo lungo l'itinerario che toccherà piazza Madonna della Quiete, via del Giglio, via Ridolfi, via Del Papa e piazza Farinata degli Uberti. Anche in questo caso, dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa