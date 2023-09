Sband & Friends, il Rotary Fucecchio-Santa Croce raccoglie fondi al Puccini di Firenze

C’è grande attesa per lo Sband & Friends, che si terrà Sabato 30 settembre 2023, alle ore 21, al Teatro Puccini di Firenze: uno spettacolo realizzato con la collaborazione del Rotary Club Prato “Filippo Lippi”, del Rotary Club Fucecchio Santa Croce sull’Arno e della Sottocommissione Raccolta Fondi della Commissione Rotary Foundation del Distretto 2071, che vedrà esibirsi sul palco la “Rotary Sband” di Fucecchio Santa Croce sull’Arno, l’Associazione corale “San Francesco” di Prato e il “Piccolo coro del cinema da ascoltare”, allo scopo di raccogliere fondi per lo storico progetto rotariano “Polio Plus” (che da oltre 35 anni mira all’ambizioso, ma in parte già raggiunto, scopo di eradicare la poliomielite dal mondo) ed altri progetti della Rotary Foundation.

Il ricavato della vendita dei biglietti potrà essere interamente destinato ai service, perché tutte le spese vive dello spettacolo sono state sostenute dai rotariani e dai loro sponsor.

Grande protagonista di questa serata sarà la Sband del Rotary Club Fucecchio - Santa Croce sull' Arno, nata alla fine del 2007, su iniziativa di alcuni soci e del Presidente, formata inizialmente da soci dello stesso club, autodidatti e amanti della musica fin dai loro anni giovanili, animati solo dal piacere di ritrovarsi, rispolverando dagli armadi e dalle soffitte i vecchi ed amati strumenti musicali, ma che, nel corso degli anni, è cresciuta nell’esperienza ed anche nel numero, grazie all’ingresso di nuovi soci rotariani provenienti da altri Rotary Club (Rotary Club "Prato - Filippo Lippi" e Rotary Club Castelfranco di Sotto-Valdarno Inferiore).

La Sband è diventata così un esempio concreto dello spirito di amicizia e di collaborazione rotariana ed è riuscita a dimostrare, con le sue esibizioni in Italia e all'estero, la grande capacità dei rotariani di impegnarsi e di mettersi in gioco in prima persona, vincendo l’imbarazzo e la titubanza di presentarsi in pubblico, solo per contribuire alla realizzazione di progetti a favore di chi ha più bisogno. Ad oggi sono oltre 70 i concerti della Rotary Sband che hanno contribuito a raccogliere fondi per tante iniziative benefiche del Rotary e di altre Associazioni no profit, per un totale di oltre 200.000 euro.

La grande passione per la musica e l’impegno sociale caratterizza anche, da anni, l’attività dell’Associazione corale “San Francesco” nata nel 1988, da un gruppo di amici che amavano cantare insieme attorno all’organo per animare le Messe del convento francescano di Galceti e che si è fin da subito distinta per le esecuzioni non di musica sacra, bensì di musica cinematografica e che negli ultimi anni ha iniziato ad esplorare il mondo dei videogiochi.

Piu giovane invece è l’impegno de “Il Piccolo coro del Cinema da ascoltare”, non soltanto perché nasce nel 2021 ma anche perché è rivolta alle nuove generazioni, animata dal desiderio di farle crescere in un contesto stimolante e denso di passione. Il Piccolo coro del Cinema da ascoltare vede impegnati bambini e ragazzi in palcoscenici italiani e esteri, proponendo colonne sonore di film indimenticabili e senza tempo, a favore di Unicef e di eventi benefici, in una prospettiva di reciprocità artistica tra cinema e musica.

L’augurio di tutti noi è che questo evento possa attirare più persone possibili ed offrire un piacevole serata, contribuendo a realizzare tanti service utili.

Fonte: Rotary Club Fucecchio - Santa Croce sull'Arno