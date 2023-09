Intervento in corso da parte dei vigili del fuoco di Livorno in via Tintoretto, nell'area portuale dentro varco Valessini, a seguito di un incidente che in cui si è ribaltata una cisterna che trasportava 15mila litri di etanolo. L'incidente a causato lo sversamento di parte del contenuto trasportato nella cisterna.

Oltre alle squadre di terra col mezzo Nbcr, è intervenuta in appoggio una motobarca dei pompieri, nonché la guardia di finanza e la Polmare.