Turbativa d'asta a Pistoia, ai domiciliari con braccialetto elettronico

Turbative d'asta, interviene la questura di Pistoia. Dopo lunghe indagini coordinate dalla procura di Pistoia, la squadra mobile ha trasferito ai domiciliari con braccialetto elettronico un italiano indagato, assieme ad altre persone, per aver manipolato tre diverse procedure esecutive per la vendita di immobili nella provincia di Pistoia. Altri 5 indagati hanno subito perquisizioni per gli stessi fatti. Sono stati sequestrati numerosi dispositivi come smartphone, tablet e pc.