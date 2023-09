"Tutela del patrimonio nel passaggio generazionale", il convegno di Valdarno Cultura a Empoli

Il Centro Studi Valdarno Cultura di Empoli, storica associazione fondata nel 1984 dal Dott. Domenico Ammirati e da sempre impegnata nella organizzazione e promozione di iniziative scientifiche e culturali a favore comprensorio Empolese Valdelsa, organizza per il giorno 29 settembre 2023 dalle 14.30 presso l’auditorium Sesa in Empoli Via Piovola, 138 il primo convegno che suggella ufficialmente la ripartenza dell’associazione nell’ambito delle sue iniziative convegnistiche.

Il titolo del convegno è: "La tutela del patrimonio nel passaggio generazionale"

Il convegno abbraccerà l’ambito del Trust ed in generale sulle forme di tutela e trasmissibilità del patrimonio familiare e/o aziendale. L’iniziativa si propone l’obiettivo di far conoscere in maniera diretta, semplice e completa tutte le opportunità che l’ordinamento mette a disposizione di privati ed aziende per la tutela e/o il trasferimento dei rispettivi patrimoni nonché di conoscerne i risvolti e le implicazioni fiscali.

Sotto la regia del Professor Raffaele Lenzi (università di Siena) che modera e presiede, il convegno osserverà il seguente programma:

Ore 14.15: Registrazione Partecipanti

Ore 14.45: Saluti

Brenda Barnini - Sindaco di Empoli

Carlo Ammirati - Coordinatore Centro studi valdarno cultura

Patrizia Pompei - Presidente quinta sezione civile Tribunale di Firenze

Barbara Antonini - Confindustria Firenze sezione territoriale Empolese valdelsa

Ore 15.30: Interventi

- Prof. Andrea Bucelli (Università di Firenze) “Il patto di famiglia tra luci ed ombre”

- Dott. Daniele Muritano (Notaio in Empoli) “Il Trust in funzione successoria”

Ore 16.30 Coffee Beak

Ore 17.00: Interventi

- Prof. Marco Fazzini (Università di Firenze) “La valutazione dei patrimoni aziendali nel passaggio

generazionale”

- Prof. Filippo Dami, (Università di Siena) “La disciplina fiscale della trasmissione del patrimonio

aziendale nei patti di famiglia e nel Trust”

Ore 18.00: Tavola Rotonda

Interventi programmati Modera Gaetano D'Arienzo , Caporedattore Italia 7

Ore 18.30: Conclusione dei lavori

Il convegno ha ottenuto il patrocinio del Comune di Empoli, di Confindustria Firenze sez. Empolese valdelsa, dell'associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa, della fondazione per la Formazione Forense dell’ordine degli avvocati di Firenze. Da sottolineare infine che il convegno è in corso di accreditamento formativo da parte dell'ordine degli Avvocati di Firenze, della Fondazione forense e dell'Ordine dei commercialisti di Firenze.

Fonte: Centro Studi Valdarno Cultura di Empoli