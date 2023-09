Viabilità Firenze, mozione FI: "Sensori e telecamere per i camion in città"

"Firenze segua l'esempio virtuoso di Milano, dove dal 1° ottobre sarà obbligatorio, per i camion che superano una determinata lunghezza e peso, avere i dispositivi di sicurezza salva-ciclisti quando entrano in città. Chiediamo che i mezzi pesanti abbiano installato il sensore per l'angolo cieco, ovvero un sistema che permette di aumentare il campo visivo del guidatore: o con sensori che rilasciano un avvertimento acustico o visivo, oppure con un sistema di monitoraggio con videocamera e schermo. Chi non avrà installato il sensore, non potrà circolare sul territorio comunale fiorentino". È quanto chiede, in una mozione, il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Purtroppo, per l'assenza di questi dispositivi - sottolinea Stella - gli incidenti si stanno moltiplicando, l'ultimo qualche giorno fa, quando una scooterista ha subito l'amputazione di un piede dopo essere rimasta coinvolta in un incidente con un tir. Con i cantieri della tramvia, il numero di camion che entrano in città è aumentato a dismisura. Chiediamo che venga subito resa obbligatoria a Firenze questa normativa, che verrà comunque disciplinata a livello Ue da una direttiva che imporrà, dal 2024, ai mezzi di nuova omologazione il montaggio di sistemi di assistenza alla guida che monitorino gli angoli ciechi, riducendo così il rischio di investire ciclisti, motociclisti o pedoni soprattutto durante le manovre di svolta".

Fonte: Ufficio Stampa