Abc Solettificio Manetti, a Quarrata minuto di silenzio e lutto al braccio per Klodiana Vefa

In occasione dell’esordio in campionato l’Abc Solettificio Manetti scenderà in campo con un nastro nero al petto in segno di lutto.

A seguito dell'omicidio della 36enne Klodiana Vefa che ha scosso l’intera comunità castellana, l’Abc Castelfiorentino ha chiesto ed ottenuto dall’Ufficio Gare regionale l’autorizzazione a scendere in campo con il lutto al braccio in occasione della prima giornata del campionato di serie B Interregionale in programma domani, sabato 30 settembre, sul parquet del Dany Basket Quarrata. Nell’occasione sarà anche osservato un minuto di silenzio.

Un gesto simbolico ma doveroso da parte della società, per ricordare una madre che non c’è più e per stringersi al dolore di due figli segnati da un terribile dramma.

La gara, in programma alle 21 (arbitri Cirinei di Pisa, Barbarulo di Vinci), ripropone una delle sfide più accese della passata stagione, quella contro la formazione di Alberto Tonfoni che, dopo la sconfitta nei playoff promozione per mano della Virtus Siena, in estate ha chiesto ed ottenuto il ripescaggio in serie B. Un campionato a cui la squadra di casa si presenta con un roster dall’indiscusso valore, composto dal nutrito blocco dei confermati cui si affiancano quattro nuovi arrivi giunti a portare fisicità e talento: gli esterni Tommaso Molteni, reduce dalle ultime due stagioni in maglia Gema Montecatini, e Alessandro Antonini, scuola Use Basket, l’ala Amedeo Tiberti, da cinque stagioni in pianta stabile in serie B, di cui l’ultima alla Viola Reggio Calabria, e il giovane centro Edoardo Marini, ex Progetto Pallacanestro Prato.

“Siamo reduci da un pre campionato segnato dalle difficoltà legate ai problemi fisici – commenta coach Walter Angiolini – ma in questa fase può capitare e soprattutto possiamo dire di essere abituati a convivere con queste situazioni dallo scorso anno. Fin dalla prima partita, quella di sabato, dovremo affidarci alle nostre certezze, a partire dalla solidità mentale e dalla coesione che questo gruppo ha sempre dimostrato di avere. A Quarrata sicuramente sarà necessaria una prestazione sopra le righe perchè affronteremo una squadra che ha migliorato ed allungato il proprio roster in modo importante. Ma non ho dubbi che metteremo in campo tutto quello che abbiamo”