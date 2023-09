Torna la vetrina internazionale BuyFood Toscana

Torna BuyFood Toscana, la vetrina internazionale del gusto made in Tuscany nata per favorire l’incontro tra aziende produttrici di eccellenza e importatori provenienti da oltre 20 Paesi nel mondo. Da una survey realizzata a sei mesi dall’ultima edizione di BuyFood Toscana è risultato che il 74% delle trattative è proseguito dopo l’evento e che il 56,3% ha portato a chiudere un accordo commerciale. Alla vigilia della nuova edizione, BuyFood Toscana, la vetrina internazionale di DOP, IGP, Agriqualità, Prodotti di Montagna, Biologico e PAT certificati Made in Tuscany, si conferma una formula di successo. La quinta edizione si terrà al Palazzo degli Affari di Firenze il 26 e 27 ottobre 2023: due giorni di fitti incontri BtoB tra produttori toscani selezionati tramite bando regionale e numerosi buyer stranieri.

Tra le novità dell’edizione 2023 il rinnovato interesse per i prodotti toscani da parte dell’Asia. Si confermano mercati consolidati l’Europa e il Nord America (USA, Canada, Svizzera e Scandinavia in primis), con una significativa apertura verso il Far East (Giappone, Sud Corea, Singapore). In linea generale dalla risposta dei buyer emerge come i trend di mercato globali siano in continua evoluzione e alla ricerca di prodotti innovativi e di qualità, ma anche legati alla tradizione locale.

Il perfect match tra seller e buyer è assicurato da un accurato processo di profilazione - a cura di PromoFirenze - che si svolge nei mesi e nelle settimane precedenti all’incontro dal vivo. Non tutti i produttori incontrano tutti i compratori: solo quelli che hanno manifestato interesse per categorie o caratteristiche in linea. Si spiegano così i dati raccolti a 6 mesi dall’edizione 2022: il 95,2% dei buyers è ancora convinto di aver incontrato i produttori più in target e il 72,4% degli intervistati dichiara di aver mantenuto vivi i rapporti con i seller.

I BtoB si svolgeranno la mattina negli spazi del Palazzo degli Affari, mentre nel pomeriggio, grazie al contributo della Camera di Commercio di Firenze, saranno organizzate visite aziendali presso i produttori della provincia di Firenze. In coda alla due giorni, i buyer potranno scegliere di approfondire la conoscenza di prodotti e territori partecipando a un tour di una giornata in provincia di Firenze o di Pisa, grazie alla collaborazione con le Camere di Commercio di Firenze e della Toscana Nord Ovest.

In parallelo, venerdì 27 ottobre dalle ore 10:30 il Palazzo degli Affari ospiterà la tavola rotonda, nel corso della quale, verranno illustrate da ISMEA le tendenze di mercato a livello nazionale e globale dell’agroalimentare toscano di qualità, e i rappresentanti delle istituzioni, della ricerca e dei consorzi di tutela parleranno del futuro delle indicazioni geografiche e dei percorsi verso gli obiettivi di sostenibilità.

Nel pomeriggio i giornalisti potranno partecipare ad alcune masterclass di approfondimento su singoli prodotti del territorio, a cura dei Consorzi, per scoprirne origini, storia ed evoluzione. A condurre le masterclass – riservate a un numero limitato di persone e organizzate in piccoli gruppi in ristoranti aderenti al circuito di Vetrina Toscana – saranno alcuni giornalisti di ASET – Associazione Enogastroagroalimentare della Toscana, partner dell’evento.

BuyFood Toscana 2023 è un evento di Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, organizzato da PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana. L'evento, alla sua quinta edizione consecutiva, si avvale della sinergia di Vetrina Toscana, il progetto regionale che promuove il turismo enogastronomico.