Case popolari, ufficiale la graduatoria definitiva per le assegnazioni degli alloggi Erp

E’ ufficiale la Graduatoria definitiva del Bando Generale di concorso per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (anno 2022), le cosiddette Case popolari. Dalla pubblicazione della graduatoria, fissata per la mattina di sabato 30 settembre 2023 nella sezione Bacheca del Comune di Scandicci, le famiglie potranno verificare la loro posizione attraverso il numero di protocollo assegnato dal Servizio Punto Comune al momento della presentazione della domanda.

Le famiglie collocate in graduatoria sono 277, mentre le domande ritenute inammissibili tra le 349 pervenute all’ufficio Casa del Comune di Scandicci nell’ambito del Bando sono state 72.

Tra i motivi di inammissibilità le mancanze dei requisiti o le documentazioni difformi, e più nello specifico l’assenza di stati civili aggiornati (è il caso di nuclei stranieri che non hanno presentato la certificazione del loro stato civile del paese di origine tradotto e legalizzato, come richiesto per legge), l’assegnazione di alloggi in questi ultimi mesi a famiglie che erano già presenti nella precedente graduatoria, certificazioni Isee con difformità o omissioni, mancanze di residenza e lavoro nel territorio di Scandicci, documentazioni attestanti i requisiti incomplete, titolarità di diritti su immobili o possesso di veicoli di classe superiore a quanto fissato nel bando.

“La pubblicazione della nuova graduatoria ERP è un momento importante per la nostra comunità – dice l’assessore alla Casa Yuna Kashi Zadeh – dal momento che riflette il nostro impegno costante nell'affrontare la sfida critica della casa e nel promuovere politiche abitative equilibrate e inclusive per tutti i nostri cittadini. Il diritto a una casa dignitosa è fondamentale per la qualità della vita di ciascuno di noi, è un pilastro su cui costruiamo il nostro benessere e la nostra sicurezza. La nostra amministrazione in questi anni ha riconosciuto l’importanza di questo diritto e sta lavorando instancabilmente per garantire opportunità abitative accessibili per tutti. Un ringraziamento particolare va a tutto l'ufficio casa per il prezioso lavoro svolto”.

Ad oggi il Comune di Scandicci ha un patrimonio abitativo Erp pari a 704 alloggi, in cui vivono 1521 cittadini: 1218 sono nati in Italia (80,08%), 247 sono cittadini di paesi comunitari (16,24%), 56 sono cittadini di paesi comunitari (3,68%).

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa