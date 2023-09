Ex cinema Risorti, nuovi giochi e ceramica in centro: novità a Montelupo

L’amministrazione comunale di Montelupo interviene per riqualificare i giardini pubblici e le aree a verde con attrezzature e nuovi giochi. Sono stati impegnati 100.000 (che integrano lo stanziamento già presente in bilancio di 25.000) per intervenire sui giochi di Camaioni, Turbone, piazza Lotti e piazza Serafini alla Torre e nei giardini via del Bosco. Nell’affidamento si prevede anche una quota parte da destinare all’attività di manutenzione.

Il Consiglio Comunale che si è tenuto mercoledì 27 settembre ha votato una variazione che interviene su vari settori e a riqualificare le zone del territorio.

Oltre all’investimento sui giochi nelle aree pubbliche, una cifra importante, 130.000 €, sarà destinata all'acquisto di arredi per l'ex Risorti, che diventerà un centro giovani d’inverno e un cinema all’aperto d’estate. L’intervento strutturale è in dirittura di arrivo e a questo punto rimangono da adattare gli spazi alle funzioni future.

Si proseguirà anche nell’opera di caratterizzazione ceramica del centro di Montelupo. Dopo la scalinata di piazza Centi, la giunta ha deciso di intervenire, tramite la Fondazione Museo Montelupo, sulle scalinate di piazza Vittorio Veneto di fronte al MMAB.

L’altro intervento finanziato riguarda sempre il MMAB. Con uno stanziamento di 50.000€ si inizierà l’attività di riorganizzazione degli spazi del centro culturale. Si parte dalla hall e nello specifico dall’adeguamento dello spazio adibito a bar/caffè e dalla sua separazione dall’accoglienza.

Da alcuni anni si parla della riprogettazione degli spazi del MMAB, che sarà realizzata per step e di cui questo intervento costituisce un primo passaggio.

«L’avanzo di bilancio 2022, ci lascia, come anche in passato, un margine di intervento per andare a realizzare progetti che avevamo in sospeso o attività la cui necessità è emersa nel corso dell’anno. È questo ad esempio il caso dell’acquisto di attrezzature e giochi per le aree a verde e per i giardini: le segnalazioni di alcuni cittadini e il monitoraggio del nostro ufficio tecnico hanno evidenziato la necessità di sostituirli.

Anche per quanto riguarda il MMAB abbiamo deciso di iniziare un percorso che ci vedrà impegnati per qualche tempo e che mira a rendere ancora più attraente e adeguato alle necessità dei cittadini il nostro “polo culturale”.

L’apprezzamento dell’intervento di piazza Centi ci ha poi persuaso a proseguire sulla strada della caratterizzazione, facendo trapelare anche dall’arredo urbano la vocazione ceramica di Montelupo.

Tutti gli interventi partiranno a breve e dovrebbero concludersi entro l’estate», afferma Simone Londi, vicesindaco e assessore al bilancio.

