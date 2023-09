Femminicidio Castelfiorentino, FdI: "Al lavoro con Ddl su violenza domestica"

"Alle donne, quasi ogni giorno ormai, tocca l'orribile sorte di essere numeri di un bollettino di guerra. Solo ieri, l'ennesimo femminicidio a Castelfiorentino, in provincia di Firenze. Con forza, vogliamo azzerare ogni forma di violenza contro le donne, ricordando che il femminicidio non ha età, non ha un luogo di appartenenza specifico, non ha alcuna caratteristica se non quella di essere fra i più atroci crimini che possano essere commessi. Per farlo, dobbiamo continuare a lavorare sugli strumenti culturali, educativi e giuridici, per garantire il diritto alla sicurezza e alla vita di ogni donna, direzione verso la quale è indirizzato il DDL sulla violenza domestica voluto da Fratelli d'Italia, a prima firma del senatore Susanna Donatella Campione. Siano gli uomini a lavorare insieme alle donne per cancellare, per sempre, quel bollettino".

Lo scrivono, in una nota, il deputato Alessandro Amorese, il senatore Paolo Marcheschi, il deputato Francesco Michelotti, il deputato Fabrizio Rossi e il deputato Riccardo Zucconi di Fratelli d'Italia.